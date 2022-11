Selección Argentina: Scaloni no confirmó la formación contra Arabia Saudita pero...

"El equipo está, los jugadores ya lo saben. Es un poco lo que venían diciendo ustedes (por la prensa). No habrá cambio de esquema, ya lo verán. De todas formas, no sale de lo que estuvieron viendo estos días", afirmó este lunes Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, en conferencia de prensa en uno de los salones del IBC, acerca del once titular que este martes desde las 7 ante Arabia Saudita hará su debut en el Grupo C del Mundial Qatar 2022.

A la espera de la confirmación, en la última práctica Scaloni paró el siguiente equipo: "Dibu" Martínez, Nahuel Molina, "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, "Papu" Gómez; Angel Di María, Lautaro Martínez, Lionel Messi.

"Ahora el equipo sale a jugar más tranquilo porque la presión externa de no haber ganado ya no está. Mañana (por este martes) sale el sol otra vez y hay que jugar tranquilos, es lo que les digo a los jugadores. Ellos tuvieron un octubre frenético en cuanto al desgaste, cargadísimo. Y tuvimos que gestionar los entrenamientos y los minutos para que todos lleguen bien; pero estamos bien", remarcó el seleccionador, quien cuando le consultaron si por Giovani Lo Celso iba a jugar Alexis Mac Allister o Papu Gómez, respondió: "Juega uno de los dos".

Sobre si Argentina estaba obligada a salir campeón en Qatar, se desmarcó: "No estamos obligados a ganar la Copa del Mundo. Vamos a competir, a jugar un Mundial, esperamos que la gente de Argentina y el resto se sienta alegre de ver una Selección que juega al fútbol".

Respecto de cómo fue comunicarles a Nicolás González y Joaquín Correa que no seguían en el plantel, aseguró: "No nos daban garantías de poder estar bien. Es una decisión dolorosa, pero pensamos en lo mejor del equipo. Se fue un jugador, Correa, que podía jugar por adentro y por afuera, de punta o mediapunta. Angel (Correa) nos da eso. En el caso de Nico, la mayoría de las veces ha jugado por izquierda, bien abierto, falso. Thiago (Alamada) nos puede dar eso, más en el uno contra uno y asociándose. No había tiempo para esperar dos días más. Han venido dos compañeros más, que están bien, y vienen a aportar lo suyo”.

Sobre Arabia Saudita, fue prudente: "No me atrevo a decir que las selecciones árabes estén por debajo. Ecuador ganó muy bien (ante Qatar, por 2-0) y es una selección de un nivel altísimo. Es una selección que va a ser difícil enfrentarla. Y lo mismo Inglaterra. Pero no me animo a decir que los países árabes tengan un nivel de juego inferior. Siempre hay que demostrar que uno es superior a otro. El primer partido tiene condimentos emocionales muy fuertes”.

En cuanto a sus candidatos a ganar el Mundial, dijo: "Hay 8 o 10 selecciones que puede ser candidatas para la Copa del Mundo".

En relación con los dichos de Luis Enrique, DT de España, sobre Lionel Messi, afirmó: "Luis Enrique habla de Leo porque lo entrenó, lo conoce y sabe lo que significa. Sus palabras son bienvenidas. Yo cuando puedo entrenarlo, lo disfrutamos. Lo que esperamos es que todos lo disfruten, porque es una maravilla verlo y que pueda jugar un Mundial. Todos los elogios a Leo se quedan cortos, porque él va a seguir y hay que disfrutarlo. Nada más", concluyó. (pagina12.com.ar)