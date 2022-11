Corte de ruta en solidaridad de una niña que quedó sin casa

Debido al temporal de los últimos días, Marianela y su abuela quedaron sin casa y el municipio prometió levantarla pero hasta ahora no hay novedades.

Los vecinos decidieron cortar la ruta para que el intendente cumpla lo prometido y sostienen que van a mantener la medida hasta que el jefe comunal cumpla con su promesa.

Luisa una vecina de Marianela contó que por el temporal varias casas quedaron sin techo entre ellas la de la joven," el municipio quedó en pararle la casa el sábado pero hasta ahora no hay novedades".

"Hasta que no veamos la casa de Marianela armada y techada no no vamos a ir de la ruta".

La vecina contó que Cristina es la abuelita de 69 años de la joven que pide que le armen la casa porque hay probabildides de lluvia y teme por la salud de la niña.

Teléfono para ayudar a Marianela y su abuela Cristina de Ballivián

387 3609167