Luego de la dura derrota de Argentina ante Arabia Saudita, el entrenador de Argentina Lionel Scaloni analizó lo ocurrido este martes en el encuentro que abrió la acción del Grupo C y en el que su equipo fue sorprendido por los asiáticos. “Ya sabíamos cómo jugaba Arabia, fuimos preparando el partido en la semana y estábamos al tanto de que la línea defensiva estaba adelantada, fueron milimétricos, en base a la nueva tecnología. Lo hacen y lo hacen bien”, indicó el director técnico de 44 años.

“Es difícil de asimilar porque en cuatro minutos nos hacen dos goles, no queda otra que levantarse, seguir adelante, cabeza arriba y a seguir”, reconoció.

El equipo Albiceleste se puso en ventaja con un grito de penal de Lionel Messi y luego tuvo chances para ampliar la diferencia, pero en tres ocasiones tanto el capitán como Lautaro Martínez quedaron en posiciones adelantadas y sus tantos fueron anulados.

Sin embargo, en el inicio del complemento los asiáticos dieron vuelta el resultado con los goles de Saleh Al-Shehri y Salem Al Dawsari. Eso fue un balde de agua fría para los dirigidos por Scaloni que intentaron remontar el encuentro, pero no lo consiguieron.

“El primer tiempo fue todo nuestro, por situaciones que estábamos hablando del fuera de juego no terminaron en gol. En el entretiempo dijimos que el partido estaba extraño, nos empatan y en la siguiente jugada nos hacen el gol. Todavía no hablé porque como todos, estamos doloridos, pero pensando en dar vuelta la situación, se trata de ganar los siguientes partidos”, agregó.

“Los goles vinieron por jugadas muy rápidas. En el primer gol, la pelota estaba en posesión nuestra, la perdimos, la volvimos a recuperar”, describió.

Más allá de la derrota, el entrenador planteó que no hay que perder la cabeza y mantener tranquilidad de cara a lo que viene que será el choque ante México el próximo sábado, por la segunda fecha de la zona.

“Seguimos pensando lo mismo, de la misma manera que antes del partido nos daban de favoritos, sabemos que el Mundial tiene estas cosas, podés ser superior una jugada te complica y la dinámica cambia completamente. Si hubiéramos ganado estaríamos pensando en levantarnos mañana y ganar el partido con México. No cambia el análisis por un resultado”, afirmó.

“Perder nunca está bueno, sobre todo nos da la sensación de que el partido se nos escapa y no nos dimos cuenta. Veníamos con una dinámica positivo, sabíamos que en algún momento se iba a perder, por suerte tenemos dos partidos por delante y los vamos a sacar”, reflexionó. Su conjunto dejó atrás un invicto de 36 encuentros que se inició en el partido por el tercer puesto de la Copa América de 2019 en el triunfo frente a Chile.

En tanto que destacó la labor de sus jugadores a pesar de la derrota: “Lo hicieron bien los chicos que entraron, entraron bien, la dinámica del partido ya no era la misma que la del primer tiempo. Uno busca lo mejor para el equipo”.

Más allá de la forma en cómo llegó el equipo a Qatar, el estratega de Pujato confió que “veníamos bien, mejor no podíamos venir. Es fútbol, las grandes competiciones tienen estas cosas, no podés equivocarte, pasó así, no queda otra que levantarse, no hay otra lectura”.

Elogió a la remontada saudita y sostuvo que “ellos tienen su apoyo, viven acá cerca, iban a tener apoyo, ante una situación positiva como fue el gol de ellos, crecieron”.

Y subrayó que no hubo un exceso de confianza con el rival: “Respetamos cien por ciento a todos, no pasó por ahí. Lo que viene es seguir para adelante, enfrentar a rivales complicados y ganar los dos partidos para pasar a la siguiente ronda. Es lo que vamos a intentar”.

Por último, sobre los dos goles anulado por el VAR, sentenció que “el fuera de juego automático te priva de goles, esto sabíamos que era así, lo aceptamos así”.

Este sábado la Argentina buscará recuperarse frente a México y necesitará de una victoria para mantener sus chances para poder clasificarse a los octavos de final. Ante esta caída inesperada con los sauditas, los tres puntos serán imperiosos para los conducidos por Scaloni.

