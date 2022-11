La FIFA abrió un expediente contra la Federación Mexicana por cánticos discriminatorios

La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un procedimiento contra la Federación Mexicana de Fútbol por los cánticos de los aficionados en contra de Polonia durante el partido de la Copa Mundial que disputaron el martes pasado por la primera fecha del Grupo C, según informó el diario El Universal de ese país.



La apertura se basa en el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA que habla acerca de la discriminación, aunque el breve comunicado no especifica en qué forma la afición mexicana se manifestó en el juego contra los polacos, celebrado en el estadio 974 de Doha y que terminó igualado sin goles.



Durante el partido se escucharon diversas manifestaciones del público mexicano, como insultos al árbitro, gritando “cule…”, y en otros momentos haciendo el amague de repetir el grito de carácter homofóbico, que le acarreó varios problemas al equipo azteca en eliminatoria mundialista, como Copa Oro y juegos de carácter amistoso.



Hace un año la FMF fue sancionada con dos partidos a puertas cerradas y una multa de 100 mil francos suizos producto de cantos discriminatorios en los encuentros ante Canadá y Honduras por las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial Qatar 2022.



Hasta el momento no se especificó la razón exacta del expediente abierto a México, pero las sanciones pueden ir desde el tema de multa, pérdida de puntos o hasta la exclusión del torneo.



La "tri" que dirige Gerardo Martino se enfrentará a la Argentina el próximo sábado desde las 16 (hora Argentina) en una "final" para ambos si quieren clasificarse en el Grupo C a los octavos de final de Qatar 2022. (eldiarionuevodia.com.ar)