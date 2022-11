Quentin Tarantino anuncia que su próxima película será la última que dirija

La próxima película de Quentin Tarantino, la décima en su carrera, marcará su retiro del séptimo arte, aseguró el propio director en una entrevista en el programa 'Who's Talking to Chris Wallace?', de CNN.

Al ser preguntado por el entrevistador sobre esa decisión, explicó que no le gustaría convertirse en "ese viejo que está fuera de onda" pero continúa dirigiendo largometrajes. "No quiero trabajar a la baja […] soy un artista, quiero dejarlos con ganas de más", agregó.

Llevo mucho tiempo haciéndolo [dirigiendo cine]. Lo he estado haciendo durante 30 años y es hora de terminar el espectáculo […]. Le he dado toda mi vida a eso", comentó Tantarino, de 59 años. Tampoco tengo mucha prisa por hacer mi última película. [Por ahora] trabajo en mi libro, estoy haciendo algunas otras cosas", apuntó.

Asimismo, dijo que no tiene claro cómo será su próxima producción, ya que las plataformas de 'streaming' han transformado la industria cinematográfica. "Ahora ni siquiera sé lo que es una película. ¿Es algo que se reproduce en Netflix […] y todo el mundo quiere verlo sentado en su sofá? […] Porque mi última película se estrenó en 3.000 cines y se proyectó en todo el mundo durante un par de meses", sentenció.

Entre las cintas dirigidas por Tarantino destacan 'Kill Bill' 1 y 2 y 'Once Upon a Time in Hollywood', así como 'Pulp Fiction' y 'Django Unchained', por las que recibió el Óscar al mejor guion original en 1995 y 2013, respectivamente. (El Tribuno Jujuy y foto de portada gentileza 20.minutos.es)