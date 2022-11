Chile invocará la Ley de Seguridad del Estado contra los bloqueos de camioneros

La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, anunció hoy que el Gobierno invocará la Ley de Seguridad del Estado, una normativa que pena los delitos que afecten la seguridad interna o el orden público, para desbloquear las rutas del país afectadas por un paro de camioneros.



“El Gobierno ha decidido que va a invocar la Ley de Seguridad del Estado como corresponde en casos como este y es un hecho, esta decisión ha sido tomada”, indicó la funcionaria desde el Palacio de La Moneda.



Aseguró que como Gobierno "no van a tolerar" los bloqueos de rutas por parte de los camioneros y sus camiones, ya que “el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos para evitar este conflicto".



"El lunes se hizo un acuerdo que contenía medidas muy significativas, un esfuerzo importante por dar una respuesta concreta a varias demandas que se habían planteado por parte de los transportistas que se han movilizado”, apuntó.



“Después del lunes ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras y eso ha afectado a las personas, la circulación, está afectando el abastecimiento en distintos puntos del país”, agregó la ministra, quien sostuvo que como Gobierno se hicieron "esfuerzos adicionales" en las últimas horas para poner fin a las movilizaciones.



En ese sentido, Tohá cuestionó la postura de camioneros que no tienen disposición en avanzar en la solución del problema, sino que plantean “nuevas demandas totalmente desproporcionadas para la realidad del país”.



El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había adelantado más temprano que el Gobierno planeaba invocar la Ley de Seguridad del Estado.



En esa línea, el subsecretario afirmó que al tratarse de un hecho que afecta la vida de los chilenos, desde el Gobierno "planean usar las herramientas que le da el Estado de Derecho para proteger" el normal funcionamiento del país.



"Si eso implica usar la Ley de Seguridad del Estado, el Gobierno va a usar la Ley de Seguridad del Estado", aseguraba Monsalve previo al anuncio de Tohá.



El funcionario dijo que se conversó con distintas agrupaciones de camioneros y transportes, a las cuales se les presentaron propuestas enfocadas en tres ejes: recursos, congelar el precio del diesel y actualizar el índice del costo de transporte.



Lo primero a lo que se comprometió el Ejecutivo fue a inyectar 1.500 millones de dólares para complementar el fondo de Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco).



"Quiero decirles a los chilenos que, durante el transcurso de este año, cuando recibimos el Gobierno, había dispuesto 750 millones de dólares para el Mepco y para estabilizar el precio del combustible este Gobierno lo llevó a 3.000 millones de dólares", dijo el subsecretario.



"Esto no solo beneficia a los camioneros, estos recursos también estabilizan el precio de los combustibles a todos los chilenos que tienen que consumir combustible para sus labores normales", agregó Monsalve.



La segunda medida consta de congelar el precio del diesel por un plazo de tres meses, el cual tendría un costo fiscal de 1.500 millones de dólares adicionales, por lo que "si sumamos solo estas dos medidas estamos hablando de un costo fiscal de 6.000 millones de dólares".



Por último, el Ejecutivo se comprometió a actualizar el índice del costo del transporte, mecanismo por el cual fijan las tarifas que les pagan a los camioneros, implicando que "podrán acceder a mejores contratos y mejores tarifas", además de medidas de seguridad.



Mientras tanto, la confederación chilena de camioneros de la Asociación Fuerza del Norte mantiene la movilización por tercer día consecutivo, con bloqueos en reclamo de medidas de seguridad y el alza del precio del combustible, pese al acuerdo firmado entre el Gobierno y la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) para levantar las medidas de fuerza. (mdzol.com)