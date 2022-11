Video: Así fueron los festejos de Argentina en el vestuario tras derrotar a México

Por la 2° fecha del Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina derrotó a México por 2 a 0. Los goles los convirtieron Lionel Messi y Enzo Fernández. A los 64 minutos el capitán recibió una asistencia de Di María al borde del área y conectó un tremendo remate que se pegó al palo izquierdo de Memo Ochoa. Mientras que a los 87 el exjugador de River convirtió un increíble golazo a colocar para sellar el partido.

Tras la victoria, Messi compartió estas palabras: “La victoria fue un descargo para todo el vestuario y una gran alegría. El primer tiempo fue difícil por la situación, la necesidad. No encontrábamos los espacios. En el segundo tiempo empezamos a tener posesiones largas, encontramos espacios entre líneas, pelotas más cerca del área”.

Mientras que por otro lado agregó lo siguiente: “Éramos conscientes de que teníamos que jugar con más tranquilidad, porque cometíamos el error de no ir de un lado a otro para encontrar espacios por dentro. No me sorprende lo de Enzo (Fernández), lo conozco y lo veo entrenar todos los días. Se lo merece porque es un jugador espectacular”. (El Tribuno Jujuy)