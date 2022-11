Cantaban a favor de la Argentina en un Saeta y terminaron todos en la comisaría

Un grupo de jóvenes que celebraba esta madrugada en un colectivo de Saeta el triunfo de la Argentina luego de salir de un boliche en Rosario de Lerma, terminaron junto al resto de los pasajeros en la Comisaría del Barrio San Jorge.

Todo comenzó pasada las 5 de la mañana cuando en la parada de la Estación un grupo de jóvenes junto a otras personas abordaron el ómnibus. Los chicos recién habían salido del boliche, comenzaron a entonar diferentes cánticos a favor de la Selección Argentina. El conductor les pidió que dejen de gritar. Los chicos hicieron caso omiso al pedido y continuaron con la celebración. Todo en el más absoluto respeto y sin agresión hacia ninguno de los otros pasajeros.

Cansado de advertirles que se llamen a silencio, el chofer muy molesto se dirigió derecho a la Comisaría del Barrio San Jorge de Rosario de Lerma. Esta actitud levantó voces a favor y en contra de la determinación del conductor de Saeta. Algunos, la gran mayoría, se mostró disconforme con lo que hizo, y otros salieron a apoyarlo.

“Los chicos no estaban borrachos, tampoco le faltaron el respeto a ninguno de los pasajeros y mucho menos al chofer, no entendemos por qué razón el conductor decidió ir a la Comisaría”, le dijo a El Tribuno Nélida, quien se comunicó con este matutino a través de WhatsApp para contar la insólita situación que le tocó vivir esta madrugada.

La mujer, la cual debía llegar a su trabajo, la actitud del conductor de Saeta le pareció exagerada. “Los chicos en un principio se negaron a bajar porque no habían hecho nada, pero comenzaron a aparecer patrulleros por todos lados. Al final bajaron; y una vez que lo hicieron, aparecieron más policías. Una locura”, relató.

Nélida no pudo conocer el final de la historia y si los chicos pudieron lograr que los dejen ir ya que debió bajar y tomar otro colectivo para no llegar tarde a su trabajo. “Me bajé y tomé otro ómnibus. Yo no podía perder más tiempo, pero me pareció una exageración lo que hizo ese chofer. Los chicos no estaban alcoholizados, solo cantaban a favor de la Selección Argentina, evidentemente agarraron en mal día a conductor”, finalizó Nélida.