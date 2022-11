Refuerzan el operativo en el norte, pero solo la lluvia traerá algo de alivio

Las familias del departamento San Martín padecen la falta de agua. El calor torna que la situación sea más acuciante. Las autoridades provinciales y municipales implementan un plan de contingencia para distribuir agua a través de camiones cisterna. Más allá de eso, no habrá mejoras sustanciales. Lo dicen abiertamente: la lluvia puede traer algo de alivio, pero se trata de la sequía más dura de los últimos 50 años.

En las últimas horas también trabajaban en establecer un plan con horarios y ubicación para dar previsibilidad a los usuarios. Buscan garantizar que las escuelas puedan dar clases y que no se vea afectada la atención en los centros de salud.

Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp), detalló que las áreas más críticas son el centro de Tartagal, varios barrios de Mosconi y la localidad de Aguaray.

Por la falta de agua el Gobierno provincial dispuso el viernes que a los usuarios del departamento San Martín no paguen las boletas de diciembre y enero. Aguas del Norte tampoco podrá realizar cortes por mora. En los últimos días el malestar de los vecinos se acrecentó y algunos incluso salieron a manifestarse en la ruta nacional 34.

La situación es más que dramática, no hay una salida a corto plazo. "La solución es que llueva", dijo Saravia. Por la crisis hídrica se conformó un comité de emergencia en el norte. Saravia dijo que se reforzó la asistencia con más camiones cisterna, entre ellos tres del Ejército. "Estamos trabajando en un esquema conjunto con el Ministerio Seguridad, el Ente Regulador, Recursos Hídricos y el Ministerio de Salud Pública", añadió el funcionario.

Sostuvo que se duplicó las horas de trabajo de los camiones contratados, de diez a 20 horas.

"Nos interesa que haya previsibilidad con los turnos y lugares de entrega a cada domicilio. Estamos trabajando con los intendentes en la provisión alternativa", agregó Saravia.

Los vecinos que esta semana dialogaron con El Tribuno contaron que no cuentan con agua ni para cocinar ni para higienizarse. Como publicó ayer este medio, en el norte reclamaron que también escasean los bidones de agua en los comercios y que en algunos locales ya aumentaron el precio un 40 por ciento.

Saravia respondió que se distribuirán bidones de aguas en los comedores y centros de salud. Señaló que en los cargaderos de agua tendrán prioridad los camiones cisterna de Asuntos Indígenas, Aguas del Norte y los municipios.

Las autoridades sanitarias todavía no reportaron problemas de diarreas por el agua. Saravia aseguró que se monitorea la calidad del agua que se distribuye.

Escuelas y el hospital, en el operativo del Ejército

El jefe del Batallón de Ingenieros de Montaña 5 "Gral. Enrique Mosconi", teniente coronel Luis Alberto Rubio, dialogó con El Tribuno sobre la participación de la fuerza en el operativo de distribución de agua en el norte provincial.

Rubio dijo que hoy empezarán a circular los camiones del Ejército desde las 7. Cada uno tiene un tanque con una capacidad de mil litros. El Ejército tiene asignado el cuadrante céntrico de Tartagal y como prioridad deben llevar agua a las escuelas, hospitales y centros de salud.

"En principio están afectados 20 hombres y luego serán 41. Puede ser que más adelante lleguemos a 60", comentó Rubio. En total son tres camiones del Ejército.

Los vehículos ya llegaron a la ciudad de Tartagal. La logística para este primer avance en el norte de la provincia se concretó tras la formalización de un convenio de colaboración entre el Instituto Provincial de Vivienda, presidido por Gustavo Carrizo y el Ejército Argentino representado el teniente coronel Luis Alberto Rubio, quienes acordaron establecer tres bases en distintas comunidades con equipamiento y personal especializado.

Dicho acuerdo tiene como finalidad la prestación de servicios referidos a tareas inherentes a captación, potabilización y distribución de agua en comunidades de Ballivián, Alto La Sierra y Santa María, con el fin de mejorar el bienestar de la población y la utilidad pública.

Según se informó el viernes, el titular del IPV verificó el equipamiento que el Ejército comenzará a trasladar mañana y mencionó que "se asistirá en primera medida a los pobladores del municipio de Tartagal con la distribución de agua potable. El operativo continuará la próxima semana con trabajos de captación, potabilización y distribución de agua por comunidades de parajes de los departamentos San Martín y Rivadavia".

Esta semana el Gobierno de la Provincia conformó el Comité de Emergencia Hídrica para el departamento San Martín con el objetivo de atender los efectos de la grave sequía que afecta a las localidades del norte, articulando acciones conjuntas para paliar la falta de agua y llevar asistencia y contención a los vecinos afectados por esta situación.

Bajo la coordinación de Aguas del Norte, prestataria del servicio de agua y saneamiento, del Comité participan las secretarías de Recursos Hídricos, Salud, Seguridad, Asuntos Indígenas, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp), el Ejército y los municipios del departamento.

El Comité coordinará medidas tendientes para la organización y prestación del servicio de agua potable frente a la extraordinaria situación de crisis que se registra en el norte.

Preocupación por el Bermejo

Según Carlos Manzur, miembro del consejo de usuarios del Ente Regulador, el problema de escasez de agua en la zona no es únicamente la época de sequía, sino la falta de control sobre el canon de riego que tienen las empresas de las zonas.

"En épocas de gran sequía como estas, Recursos Hídricos de la Provincia tiene que velar para que la ley se cumpla, es decir la prioridad de agua para la población y ejercer un control estricto. No se puede otorgar cánones inflexibles", agregó.

Equilibrio

Manzur, miembro del consejo de usuarios del Ente Regulador, remarcó la importancia del desarrollo productivo para la zona, pero también el abastecimiento de agua para la población.

"Hay una ley que me parece que no se está cumpliendo y que hay que modificarla ajustada a los tiempos que corren, que la prioridad se cumpla y que los mecanismos de control funcionen, porque no se controla el caudal que circula por esos canales y el Bermejo está prácticamente seco", planteó. Manzur recordó la mortandad de peces registrada en el Bermejo en las últimas semanas.