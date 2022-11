Es ley la declaración de emergencia hídrica por escasez de agua en la provincia

Tras un crispado debate político por falta de inversión y con acento crítico en el incumplimiento de la gestión anterior con el préstamo millonario del Fondo de Reparación Histórica, la Cámara de Diputados sancionó ayer la ley que declara por un año el estado de emergencia hídrica por escasez de agua en la provincia de Salta.

En medio de la mayor sequía que la provincia atraviesa en 40 años, la emergencia posibilitará brindar respuestas rápidas, con mayor acento en las ciudades del departamento San Martín, donde en estos días millares de familias dependen del reparto fraccionado que se realiza con camiones cisterna.

No obstante la incidencia de la situación climática, durante el debate se cuestionó que el Fondo de Reparación Histórica haya pasado "sin pena ni gloria", al igual que el Plan Bicentenario, dos prestamos millonarios que la gestión que encabezó Juan Manuel Urtubey presentó "con bombos y platillos" para realizar obras.

Las consecuencias del incumplimiento con el FRH en el norte se notan en la actualidad y la millonaria deuda que se contrajo la seguirán pagando todos los salteños por varios años, se puntualizó en el recinto.

"Si las obras se hubieran hecho, la situación hubiera sido diferente; hoy duele mucho cómo miles de salteños sufren la falta de agua; se llega a esta situación por una administración ineficiente y merecemos saber qué pasó con esos recursos", señaló el diputado Juan Esteban Romero.

La ley, que ahora pasó al Ejecutivo para la promulgación, establece que la emergencia hídrica durará un año y, entre otras, el Ejecutivo tendrá facultad para promover el uso racional del recurso hídrico y deberá priorizar el abastecimiento a la población.

Las medidas de emergencia se ejecutarán al margen de las inversiones que realiza el Gobierno provincial, aseguró la diputada oficialista Socorro Villamayor, al fundamentar la necesidad de aprobar la ley.

Durante la constitución del Comité de Crisis de Emergencia Hídrica, desde el Gobierno se informó que en San Martín se invierten más de 3.000 millones de pesos en más de cuarenta obras de infraestructura.

Este comité, que comenzó a funcionar antes de que se promulgue la ley, tendrá competencias para prevenir, mitigar, planificar, ejecutar y coordinar con áreas del Gobierno para atender las necesidades y urgencias.

Desde la oposición marcaron la necesidad de aplicar controles sanitarios de prevención y alerta con relación a enfermedades estacionales vinculadas al agua, plantearon la importancia de establecer una planificación a futuro, dejar de lado las improvisaciones y señalaron el enojo de la gente con la empresa Aguas del Norte.

Permitirá actuar con inmediatez en la contratación de camiones cisterna para paliar la situación, posibilitará actos menos burocráticos y contribuirá también en la ejecución de pozos de manera urgente o la terminación mas rápida de algunas obras.

En su intervención, el diputado opositor por San Martín, Franco Hernández, dijo que desde su espacio político proponen la creación de un ministerio del agua y enfatizó la necesidad de realizar un estudio de la existencia de fuentes como política de Estado. "El agua es un problema en los 60 municipios, no hay que quedar en la emergencia, sino ir más allá, para investigar fuentes de agua", acotó.

Cristina Fiore dijo que no estaba en contra de la emergencia, pero como estaba planteada no soluciona nada, presentó un dictamen de minoría para que se informe que se hace en tiempo real. Como la propuesta no prosperó, junto a sus otros dos pares de Ahora Patria votaron en contra.

Fuente diario El Tribuno