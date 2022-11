Pese a la postergación del cuarteo, sigue la tensión y los matarifes no descartan hacer un paro

Luego de la postergación del sistema de cuarteo, cuyo plazo de adopción se trasladó del 1° de noviembre al 15 de enero, frigoríficos exportadores calificaron como “preocupante” esa decisión. Mientras que las plantas de consumo interno y los matarifes la consideraron positiva, pero insistieron en que debe autorizarse el uso de medios mecánicos para descargar la media res, en lugar de aplicar su troceo.

En diálogo con TN, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), Sergio Pedace, aseguró: “La postergación fue buena para descomprimir, pero ahora tenemos que dialogar con el Gobierno y le enviaremos una nota para reunirnos. Nosotros vamos por los medios mecánicos. Es la única solución que tenemos para que no discriminen al comercio minorista. Es lo que nuestros socios nos están pidiendo”.

Al respecto, Pedace advirtió que si se insiste con aplicar el fraccionamiento de la media res, en pedazos que no superen los 32 kilos, no descartan realizar un planteo judicial y convocar a un paro de actividades. “Creemos que el Gobierno va a entender la situación para no llegar a eso, pero nuestros socios no quieren llegar al 15 de enero en la misma situación que estábamos hasta ahora”.

Desde la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (FIFRA), que representa un 30% de la faena nacional, también consideraron positiva la postergación y anunciaron que la actividad en algunas de sus plantas, que según explicaron se habían paralizado por la imposibilidad de implementar el troceo, volvieron a funcionar con normalidad.

Sin embargo, en la misma línea que los matarifes, reiteraron que “la salud de los trabajadores se protege con la utilización de medios mecánicos para la distribución de carnes sin distinción y discriminación entre comercio mayorista o minorista”.

Exportadores repudiaron la continuidad del “sistema arcaico” de la media res

En contraposición con los abastecedores de la demanda doméstica, desde el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), que preside Mario Ravettino, lamentaron “profundamente esta determinación y que se continúe con el sistema arcaico de la media res en el país”.

“Esperamos que estos 75 días que la norma se pospone sean suficientes para lograr el objetivo que favorece a todos los integrantes de la cadena de ganados y carnes. Sabemos que la actualización será aplicada porque la modernización es inevitable, y que la prórroga servirá para sumar a esta transformación a quienes aún no lo han hecho”, consideraron los empresarios por medio de un comunicado.

En ese sentido, solicitaron a las autoridades nacionales que la prórroga se convierta “en la última instancia de implementación en el avance de un sistema moderno y sanitariamente apto en el consumo de carnes, que integre a todos los operadores de la industria”.

En tanto, desde CAMyA apuntaron contra el Consorcio ABC. “Esta medida fue hecha por los exportadores. Mario Ravettino dijo que en Argentina tenemos que comer menos carne para que ellos puedan exportar”, afirmó Pedace.

Mientras que desde el Consorcio ABC evaluaron que “la competencia desleal de operadores informales ha sido siempre el factor que impide el desarrollo de la actividad de ganados y carnes, y cuya erradicación cuesta concretar desde hace mucho tiempo”.

Al respecto, enfatizaron que el sistema actual “promueve fundamentalmente la informalidad y una gran evasión impositiva, previsional y tributaria en el mercado de la carne por un monto aproximado de US$1000 millones anuales”.

Los exportadores también evaluaron que “la salud del trabajador no soporta mayores dilaciones y resulta impostergable terminar con el sistema de medias reses al hombro”.

“Proponemos un análisis técnico y científico responsable de los medios mecánicos presentados, en el convencimiento que las alternativas propuestas no otorgan una solución responsable y definitiva al problema, por el contrario mantienen las deficiencias del sistema con maquillajes para tratar de superar la situación”, apuntaron desde el ABC. (tn.com.ar)