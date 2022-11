Gimnasia y Tiro es materia de análisis por el nuevo DT

Gimnasia y Tiro decidió tomar todo el tiempo disponible para designar el entrenador que conducirá al equipo que participará en las dos próximas competencias: la Copa Argentina y el torneo Federal A, edición 2023.

Entre los miembros de la subcomisión de fútbol del club de la Vicente López, es materia de análisis y un estudio pormenorizado del plantel que quedó eliminado del Federal A, bajo el mando de Arnaldo Sialle y de quien no se sabe si continuará en funciones. Pero, para que se hagan cargo del primer equipo, aparecieron otros nombres como la vuelta del ‘Yagui‘ Rubén Forestello, quien llevó al equipo a jugar el segundo ascenso frente a Chaco For Ever, el año pasado, y Leo Fernández, actual DT de Sarmiento de Chaco, que disputa la ronda semifinales por el ascenso a la Primera Nacional.

“Sialle ya se fue. Le hicimos la despedida con un asado y veremos. Después, Forestello sí sé que está acá. No nos reunimos formalmente. Él quedó como un amigo de todos, individualmente se juntó con algunos, pero no hay nada definido. Y con Leo, ni hablamos porque está en competencia y con posibilidades de ascender. Y no le hicimos ninguna propuesta todavía. Hay que ser cautos. Son posibilidades pero no hay nada por el momento”, manifestó Sergio Plaza,

En función de un plazo para definir el técnico, Sergio Plaza manifestó: “No tenemos un tiempo estipulado, tampoco estamos apurados, pero no nos tenemos que dormir. Hay que hacerlo para comenzar a definir qué jugadores seguirán”.

Reconoció que en la lista de candidados como DT se sumarán otros nombres. “En el transcurso del mes lo vamos a ir resolviendo. No sabemos la fecha del partido con Patronato por Copa Argentina. Ojalá que no pase como el año pasado que arrancamos el 5 de enero y se jugó en marzo”, finalizó.