Piden una emergencia socioambiental e hídrica tras los incendios del cerro 20 de febrero

Ambientalistas y vecinos autoconvocados se concentraron en la mañana de hoy al pie del Monumento a Güemes, donde expresaron su preocupación por los incendios que afectaron al cerro 20 de Febrero y alrededores.

Llevaron pancartas con leyendas que rezaban: “Cuidemos los cerros”, “Basta de explotación a los cerros”, “Proteger los cerros es prioridad”, “Exigimos que se respeten las leyes ambientales”, “Abracemos nuestras reservas naturales”, entre otras consignas.

Joaquín, uno de los jóvenes que se sumó a la movida, en diálogo con El Tribuno contó: "Estamos indignados. No se pueden ver los cerros. Este debe ser un punto de quiebre y tomar conciencia de que estamos muy mal a nivel ambiental. Reclamamos protección para la serranía del este, que sabemos que se puede preder fuego”. En tal sentido aseguró que el viernes, los camiones de bomberos no podían subir porque "no tenían dinero para combustible".

Autoconvocados concientizaron sobre la situación de los cerros. Jan Touzeau

Por su parte, Verónica señaló que piden declarar la emergencia socioambiental e hídrica en la provincia. “Estamos junto a organizaciones de muchos puntos de la provincia y de las universidades. Es una situación que afecta a toda Salta. Hay incendios en el Valle de Lerma, Anta y en el norte. Hace falta previsión, presupuesto, reforestación. Esto repercute en al falta de agua”, afirmó.

Los organizadores repartieron folletos explicativos, pidieron a los salteños que tomen conciencia de la situación y anticiparon que realizarán un petitorio a las autoridades de las provincia, acerca de la necesidad de tomar medidas urgentes.

"Salta se encuentra en una gravísima emergencia ambiental, siendo una de las provincias con mayor deforestación de las últimas décadas. Según datos oficiales, entre diciembre de 2007 y diciembre de 2021 se desmontaron 694.834 hectáreas, la mayoría de ellas de manera ilegal", sostiene un folleto que repartieron en el monumento.

Agregaron: "Asistimos a la incendios y quemas intencionales de los bosques nativos, sistemáticas y prolongadas en el tiempo, en muchos lugares de la provincia, tanto en la selva de montaña como en bosques serranos, con pérdida invaluable de animales, árboles y peligro para la población".

También destacaron que Salta tiene gran parte de su monte nativo en serranía, y que eso exige que el Estado provincial cuente con varios aviones hidrantes y un presupuesto adecuado para bomberos y brigadistas, además de un plan de prevención y reparación ambiental.

"La carencia de agua que padece gran parte de la población, tanto en la ciudad de Salta como en otras partes de la provincia, en particular en las comunidades originarias del norte, es por exclusiva negligencia del Estado en el control y distribución equitativa de este recurso y derecho esencial para la vida humana, lo que deteriora aún más las condiciones sanitarias y la posibilidad de futuro digno", manifestaron.

Destacaron que exigen a la Provincia "que declare la emergencia ambiental e hídrica en la Provincia de Salta" y que aumenten los controles y sanciones a los que incumplen con las leyes ambientales. (El Tribuno Salta)