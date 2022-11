Argentina, reconocida por la comunidad LGTBIQ+

Argentina es un destino reconocido por la comunidad LGBTIQ+. Así lo aseguró el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, durante la apertura de la Gnetwork360, la Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBTIQ+, que se llevó a cabo recientemente en Buenos Aires.

Expresó que "el país representa un destino fabuloso", que "ha sido reconocido muchas veces por la comunidad como uno de los mejores del mundo". Además, destacó que "es seguro para la comunidad LGBTIQ+ porque acepta las diferencias y está construido sobre las diferencias".

Recordó que Argentina recibió en la Fitur de Madrid el premio como uno de los destinos más amigables para la comunidad.

Gustavo Farquharson es el delegado provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en Salta. Al ser consultado por la temática, destacó los avances de Argentina en materia de derechos humanos y leyes, pero aseguró que aún falta mucho por hacer y resaltó la importancia de la formación y educación.

¿Qué opina sobre el reconocimiento y el premio de Argentina como uno de los destinos más amigables para la comunidad LGBTIQ+?

Me alegra que Argentina sea reconocida y haya recibido el premio como uno de los destinos mas amigables. Seguramente haya destinos que no han avanzado lo que avanzó Argentina en estos últimos años. Por un lado esto me pone contento, pero por otro lado no puedo dejar de mirar lo que nos queda, el camino por recorrer para que realmente sea una sociedad respetuosa donde se garanticen todos los derechos de los colectivos históricamente vulnerados por la discriminación.

¿Considera que es uno de los países más avanzados en materia de derechos humanos?

Argentina siempre ha sido un faro, en la región y en el mundo, en materia de derechos humanos. Tenemos leyes que muchos países no tienen. En los últimos años se ha avanzado mucho en materia legislativa. Tenemos la ley de identidad de género, de matrimonio igualitario.

Argentina siempre ha tenido una perspectiva de derechos humanos muy destacable, pero en la realidad, en la práctica muchos de esos derechos no se cumplen y se vulneran. Esto nos muestra que todavía nos queda camino por transitar para realmente ser una sociedad inclusiva. Por eso nosotros apostamos a tener un Estado más eficiente que garantice derechos, que esté mejor capacitado. En este sentido, la formación, la capacitación y la sensibilización son fundamentales.

¿Por qué es importante la capacitación?

Es fundamental, por eso hemos logrado afortunadamente y celebramos la aprobación de la ley antidiscriminatoria en Salta, que esperamos que se replique en todo el país. Los senadores de la provincia de Salta aprobaron el 26 de octubre pasado el proyecto de ley que establece la formación y capacitación integral en materia de igualdad e inclusión en la lucha contra la discriminación en la Administración Pública Provincial.

Es decir, la ley busca que el Estado en su conjunto esté a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos, de este colectivo LGBTIQ+ en particular, pero también de todos los demás colectivos que son diariamente discriminados en sus derechos.

¿Cómo ve al sector turístico salteño con relación a la inclusión?

Creo que el del turismo es uno de los sectores en el que también tenemos que seguir apostando a la formación y sensibilización de todos sus integrantes: las cámaras de comercio, turismo, hotelería, gastronomía, para que todo lo que se elabore y construya tenga una perspectiva antidiscriminatoria e inclusiva. Los funcionarios que elaboran políticas publicas vinculadas al turismo tienen que tener una perspectiva antidiscriminatoria y de inclusión también. Todo esto seguramente va a permitir que Salta, nuestra provincia, realmente tenga una política inclusiva. En los próximos años vamos a ver los resultados.

El ministro de Turismo de la Nación, Lammens, refirió que la educación pública tiene mucho que ver con que Argentina sea una sociedad distinta, reconocida por sus valores.

Claramente la educación es una herramienta fundamental y estratégica para generar cambios culturales y sociales. Es una herramienta de cambio. Nosotros apostamos a fortalecerla porque va a constituir una sociedad mucho mejor que la que tenemos: inclusiva y respetuosa. En este sentido, es necesario seguir propiciando la capacitación de los equipos docentes, directores y directoras de todas las instituciones educativas para que realmente sean ámbitos inclusivos. De hecho, tenemos denuncias de ámbitos educativos donde se ha vulnerado el derecho de la identidad de género, o no se ha podido evitar situaciones de acoso escolar sobre el colectivo de la diversidad. Por eso nosotros estamos llevando adelante una campaña nacional de escuelas sin discriminación.