El Gobierno extiende la vigencia del Plan Gas.Ar: hasta cuándo

El Gobierno extendió hasta 2028 la vigencia del Plan Gas.Ar, con el propósito de "seguir sosteniendo las inversiones en las obras de infraestructura necesarias para incrementar la capacidad de transporte de gas natural".



La duración del plan se confirmó a través del decreto de necesidad y urgencia 730/2022, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Y se fundamentó en que las nuevas obras del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y otras complementarias "posibilitarán el transporte de una creciente producción de gas natural no convencional desde la Cuenca Neuquina".



El DNU actual modifica algunos aspectos del DNU 892/2020, en el que se formulan "las modificaciones y aclaraciones que sean conducentes a los fines de poder dotar de manera anticipada y planificada de herramientas legales que garanticen previsibilidad, certeza y confiabilidad a las operaciones futuras que se realicen en el sistema".



La publicación del decreto ya había sido anticipada por la secretaria de Energía, Flavia Royon, quien el 27 de octubre señaló que esta nueva versión "es un Plan Gas con miradas hacia las cuencas maduras, no solo una mirada en el no convencional de Vaca Muerta, sino con una mirada más federal".



Al respecto, indicó que se aspira a "dar oportunidades y poder mantener los desarrollos que todavía están en nuestro país y tienen mucho potencial y mucho para dar”.



“Este Plan Gas tiene una mirada y condiciones específicas para todas las cuencas maduras", subrayó Royon.



Previamente, el 16 de septiembre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, presentaron lo que se dio a conocer como "Plan Gas IV y V" y un día después Royon, el presidente de YPF, Pablo González, y el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, se reunieron con representantes de las principales empresas productoras de hidrocarburos de nuestro país para conversar sobre su implementación.



El nombre completo de lo que se conoce como Plan Gas, pasará a ser Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, el Autoabastecimiento Interno, las Exportaciones, la Sustitución de Importaciones y la Expansión del Sistema de Transporte para todas las Cuencas Hidrocarburíferas del País 2023-2028. (mdzol.com)