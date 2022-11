Clima, Parolin: Poco tiempo para corregir el rumbo, no desperdiciar esta oportunidad

Es en la interconexión entre el cambio climático, el aprovisionamiento de agua y de alimentos, la pobreza y la migración en lo que se centran los discursos del Secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, hoy en la COP27, que se inauguró ayer en Sharm el-Sheikh. La advertencia que, en nombre del Papa Francisco, aporta el cardenal a la cumbre internacional es que es necesario aprovechar esta nueva oportunidad para "abordar seriamente" los cuatro pilares del Acuerdo de París: mitigación, adaptación, financiación y pérdidas y daños. Pilares que, señala, son "una cuestión de equidad, justicia y equidad".

El compromiso de la Santa Sede de lograr cero emisiones en 2050

En la XXVII Sesión de la Conferencia de las Partes -la primera en la que la Santa Sede participa como Estado Parte tanto de la Convención como del Acuerdo de París- Parolin se hace eco del deseo del Papa en Baréin: que la COP27 sea un paso adelante para "opciones concretas y con visión de futuro, tomadas pensando en las generaciones más jóvenes, antes de que sea demasiado tarde y se comprometa su futuro". Y también recuerda el anuncio del Pontífice en 2020 de que la Santa Sede se comprometería a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050, respondiendo en dos niveles, intensificando los esfuerzos para mejorar su gestión ambiental, y promoviendo la educación en ecología integral. "De hecho - prosigue Parolin - las medidas políticas, técnicas y operativas no son suficientes, sino que deben combinarse con un enfoque educativo que promueva nuevos estilos de vida, fomentando un modelo renovado de desarrollo y sostenibilidad basado en el cuidado, la fraternidad y la cooperación".

Los Estados aumenten la disponibilidad y la flexibilidad para la migración regular

Parolin habla de una "crisis socioecológica" y lo hace en tono de preocupación, pero también destacando que estamos viviendo "un momento propicio para la conversión individual y colectiva y para decisiones concretas que ya no se pueden posponer". El Secretario de Estado subraya: "Tenemos el deber moral de tomar medidas concretas para prevenir y responder a los impactos humanitarios cada vez más frecuentes y graves causados por el cambio climático". La referencia es al creciente fenómeno de los migrantes desplazados. El llamamiento se dirige a los Estados: incluso cuando los desplazados no tienen acceso a la protección internacional, "los Estados no pueden ignorar las soluciones tangibles, incluso en los ámbitos de la adaptación, la mitigación y la resiliencia". La atención se centra en la importancia de "reconocer la migración como una forma de adaptación": de ahí la necesidad de aumentar la disponibilidad y flexibilidad de los recorridos para la migración regular.

Debemos ser responsables, valientes y con visión de futuro

A continuación, sus pensamientos se dirigen a la pandemia del Covid-19 y a los conflictos en todo el mundo que "corren el riesgo de socavar la seguridad mundial, exacerbar la inseguridad alimentaria, socavar el multilateralismo e incluso eclipsar -lamenta- nuestros esfuerzos aquí en Sharm el-Sheikh". Parolin puntualiza: "No podemos permitir que esto ocurra". Los países estructurados en bloques aislados e insostenibles "no ayudan a la causa que sigue siendo planetaria". Por eso el purpurado invita a aprovechar esta coyuntura como un momento para poner en juego la solidaridad internacional e intergeneracional. "Debemos ser responsables, valientes y con visión de futuro no sólo por nosotros, sino también por nuestros hijos".

Recordando el Mensaje que Francisco envió a la COP-26 en Glasgow el año pasado -en el que se comparan las consecuencias del cambio climático con las de un conflicto mundial- Parolin insiste en la urgencia de que la voluntad política se guíe por el conocimiento de que o ganamos juntos o perdemos juntos. La admisión es que el camino para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París es complejo y que cada vez tenemos menos tiempo para corregir el rumbo. Tampoco hay que desaprovechar la oportunidad de estos días de confrontación a la hora de considerar los aspectos no económicos de los daños, como la pérdida de patrimonio y culturas. Se trata de algo nada desdeñable sobre lo que, según él, tenemos mucho que aprender de los pueblos indígenas.

No podemos ignorar la relación directa entre la crisis alimentaria y la crisis climática

En la Mesa Redonda de Alto Nivel sobre "Seguridad del Agua", el cardenal se refirió al hecho de que el cambio climático pone en peligro los ciclos hídricos mundiales. Al recordar que el acceso a agua dulce suficiente y limpia es esencial para toda la vida y un elemento clave de la producción de alimentos, reitera el llamamiento de que "la seguridad del agua puede y debe desempeñar un papel esencial en las políticas climáticas y debe incluirse en las estrategias climáticas nacionales". También llama la atención sobre el hecho de que la escasez de agua y la contaminación van en aumento y afectan a las poblaciones más pobres. Como resultado, los niveles de desnutrición están aumentando y esto está estrechamente relacionado con la escasez de agua. Cada vez es más difícil garantizar el acceso a un suministro estable de agua para el "wash" (agua, saneamiento e higiene) con graves consecuencias, especialmente para los niños.

Urgen nuevos enfoques integrados e intensificar los compromisos

El cardenal Parolin espera que la seguridad del agua se incluya en las estrategias climáticas nacionales. La convicción es que se necesitan cambios en la gestión del agua, incluyendo un uso equitativo de los recursos hídricos y una distribución más inteligente del agua para los sistemas alimentarios. "Se necesitan urgentemente nuevos enfoques integrados y esfuerzos reforzados", subraya. Para hacer frente a estos retos, propone acciones puntuales: mejorar la gestión del agua en la agricultura para mejorar las dietas; armonizar la distribución del agua y los derechos hídricos a lo largo de los sistemas hídricos transfronterizos, convirtiéndolos en activos comunitarios en lugar de fuentes de conflicto; reducir la pérdida y el desperdicio de agua y alimentos actuando a nivel de producción y consumo, incluso mediante iniciativas educativas; coordinar las intervenciones en los sistemas de agua con las de nutrición y salud; abordar las desigualdades sociales en los vínculos entre el agua y la nutrición y en la facilitación del acceso al "wash"; mejorar la calidad de los datos y el seguimiento de los vínculos entre los sistemas de agua y los alimentos, aprovechando las innovaciones en las tecnologías de la información y la comunicación.

Estos conceptos del Secretario de Estado también fueron expresados en la Mesa Redonda sobre "Seguridad Alimentaria". Allí también se puso de manifiesto la profunda relación entre el hambre en el mundo, las guerras, las crisis climáticas, las perturbaciones del mercado y la desigualdad. Un círculo vicioso que hay que romper con urgencia. Las acciones propuestas se refieren a la gestión sostenible de la tierra, la diversificación de la producción agrícola, el empoderamiento de las personas vulnerables, una protección social promovida por la sociedad civil y las comunidades religiosas. Otra buena práctica que debe aplicarse más es la reducción del desperdicio de alimentos y de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la inclusión de los sistemas alimentarios en la financiación del clima a escala. (vaticannews.va)