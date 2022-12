Vizzotti, sobre el secreto impuesto a los contratos por las vacunas de Covid: “No podemos contar por pedido de las farmacéuticas”

Ante el escándalo en la Auditoría General de la Nación (AGN) luego de que la oposición acusara al oficialismo de impedir un control más exhaustivo sobre los acuerdos firmados para obtener la vacuna contra el Covid-19, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, intentó explicar esta mañana que media un pedido de las farmacéuticas para no revelar información. “No es que queramos ocultar nada”, aseveró la funcionaria, que buscó ampararse en las cláusulas de confidencialidad tras la decisión del oficialismo de disponer el secreto a todos los contratos de compra.

Convencida de que la adquisición de vacunas en su gestión fue “absolutamente transparente” pese a una situación de “compra extraordinaria” de dosis que estaban en fase de investigación, Vizzotti justificó en Radio La Red: “En un marco extraordinario y con una negociación que requirió tener una ley que cambiara la modalidad de contratación, con todos los pasos seguidos, la Argentina cumplió y lo hizo con un pedido de confidencialidad de la industria farmacéutica. Si nosotros pudiéramos, sería lo mejor que nos podría pasar poder explicar y contar exactamente la negociación. No podemos por pedido de la industria farmacéutica. No es que queramos ocultar nada”.

Después de que la AGN, con mayoría oficialista, aprobara los diez contratos que el Gobierno suscribió con los distintos laboratorios, Vizzotti también buscó mostrar cierta distancia con esa situación que generó fricciones con Juntos por el Cambio. “Los contratos tienen que ser presentados a la AGN y la AGN los tiene que evaluar. Eso pasó ayer y nosotros no participamos”, planteó la ministra.

Y en la misma línea insistió con que la información que no se proporciona está vinculada a cláusulas impuestas por las empresas y no por el Gobierno. “Nosotros compartimos los contratos. No es el oficialismo de la AGN el que lo quiere mantener en confidencialidad, sino que es lo que dicen los contratos por pedido de los laboratorios. Todos los países que firmaron contratos para comprar vacunas Covid en una situación de emergencia sanitaria inédita en el mundo firmaron confidencialidad. Entonces, entiendo que es por eso que el informe tiene que ser confidencial, porque el país se comprometió a eso”, planteó.

Dijo incluso que no tiene información de que la Argentina haya pagado más que otras naciones por las vacunas. “Los contratos de otros países tienen precios confidenciales, pero al momento de lo que significa mi información, no [se pagó más]. La Sputnik y el resto de las vacunas tienen un precio que también se define en función de la cantidad, pero en mi conocimiento no tuvimos esa situación”, aseveró.

También confirmó que la Argentina gastó 1700 millones de dólares por vacunas durante la pandemia y que recibió más de 120 millones de dosis, con 118 millones ya distribuidas y más de 110 millones aplicadas. Además, puntualizó en que el país no abonó por fármacos que no llegaron. “Todas las Sputnik V y Cansino que todavía no llegaron no están pagas y los contratos de Sinopharm, Astrazeneca y Covax están cumpliéndose en un 100% cancelado el pago; y las de Pfizer y Moderna tienen otra modalidad en la que se paga un adelanto y luego, por embarque, se va pagando y hasta que no llegan no se paga. La situación de que la Argentina pagó por vacunas Sputnik que no llegaron es mentira”, remarcó.

Asimismo, con Pfizer como uno de los contratos más importantes que firmó la administración de Alberto Fernández pero cuestionado por la oposición en base al retraso en la negociación, Vizzotti volvió sobre que esta vacuna no se compró en primer momento porque la ley que tenía el país no lo permitía.

“Por eso trabajamos con la Secretaría de Legal y Técnica sin parar hasta que logramos modificar con DNU, con un acuerdo y una negociación confidencial con los laboratorios, que se pudiera tener la vacuna. En ese momento empezaron a llegar las vacunas de Pfizer, pero mientras tanto llegaron millones de otras vacunas”, indicó. (diariopanorama.com)