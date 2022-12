La pregunta por la que Scaloni quebró en llanto a horas de la semi: “Me hacés emocionar”

La Selección argentina ilusiona a todos por igual. Hinchas, jugadores y hasta el propio Lionel Scaloni, que estuvo al borde de darle paso a las lágrimas al hablar de lo que significaría "darle una alegría a la gente" en este Mundial de Qatar 2022.

A horas de enfrentar a Croacia por un lugar en la final de la Copa del Mundo, el DT de la Albiceleste se emocionó ante una pregunta sobre la hinchada argentina: "Es emocionante y hay que agradecerlo. Esta Selección juega para ellos, juega para la gente, para el familiar", aseguró.

Luego, con gestos que hablaban por sí solos, Scaloni intentó cerrar su respuesta sobre la pasión con la que se está viviendo este Mundial en Argentina, pero no pudo: "Esta Selección juega por el honor, no se juega por el dinero. Acá se juega... ta, me hacés emocionar al pedo", interrumpió.

"Sabemos el esfuerzo que hacen ellos y ver todas esas imágenes que se ven de la gente dejando las cosas de lado para venir o en el laburo...", reflexionó el entrenador. Tras un segundo de silencio, el de Pujato sentenció: "Ojalá, ojalá podamos darles una alegría".

Sin embargo, el exfutbolista de la Selección argentina aclaró que no será nada fácil: "Sabemos que depende mucho también de algunas circunstancias, algunos momentos, pero vamos a darlo todo", concluyó. (mdzol.com)