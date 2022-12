Los choferes salteños descartan paros si se garantizan el sueldo y aguinaldo

La cadena de la que depende en parte el financiamiento del transporte público se cortó. El Gobierno nacional no bajó los fondos que comprometió para actualizar los sueldos de los choferes del interior del país. En tanto, los empresarios aseguran que no llegarán a cubrir de su bolsillo los compromisos asumidos y amenazaron con cortar el servicio en Navidad. Mientras, los choferes salteños aseguran que por el momento no harán paros, aunque advierten que estarán atentos y ante cualquier tipo de retraso en los sueldos o el aguinaldo, tomarán medidas. Lo cierto es que en todo esto, el único afectado es el pasajero.

"Si a nosotros el empresario nos dice que no nos va a pagar porque no le llegaron los subsidios nacionales, la única herramienta que tenemos por el momento es no prestar los servicios", advirtió a El Tribuno Miguel Barrera, secretario general de UTA (Unión Tranviarios Automotor) de Salta.

Sin embargo, por el momento el gremio descarta esta medida, ya que, aseguran, nuevamente la Provincia garantizaría los pagos en tiempo y forma. Claudio Mohr, presidente de Saeta, señaló que las obligaciones de noviembre las absorbió Provincia. Desde UTA señalaron que los aguinaldos correrían la misma suerte. "Ayer (por el lunes) hablé con el gerente general de Saeta respecto al medio aguinaldo y Saeta ya se comprometió de que por ser 18 domingo, estarán acreditando el 20 o 22 el medio aguinaldo. Es decir que hay un compromiso de la Provincia para con los trabajadores", aseguró el titular de la UTA en Salta.

Si bien el gremialista reconoció que los pagos comprometidos no llegaron, advirtió que es algo que no les compete a los trabajadores, sino a los propios empresarios que se lo deben exigir a los funcionarios. Además, criticó que se relacione de manera directa los salarios con los subsidios nacionales. "Quiero aclarar que el trabajador no depende de los subsidios para cobrar los salarios. Los salarios deben ser pagados con las tarifas, es injusto que le digan al trabajador que no pagarán los salarios porque no hay subsidios. ¿Y qué pasa si cortan los subsidios nacionales cómo pasó con Macri? ¿No vamos a cobrar más los salarios?, los empresarios están confundidos", advirtió, y aseguró que los trabajadores dependen de la tarifa. Más allá de eso, indicó que los trabajadores acompañarán todo tipo de modelo de financiación, "pero no uno que le meta la mano en el bolsillo al trabajador".

En cuanto a la posibilidad de que se reduzca el servicio, descartó que esto pueda impactar en una reducción del salario que es mensualizado. Aunque advirtió que si bien no se perjudicaría a los trabajadores, "sí a la sociedad", aunque descartó que esto pase en Salta.

Año duro

El año no podrá terminar de una forma diferente a lo que fue este conflictivo 2022 para el transporte público por los disímiles montos de subsidio que reciben las empresas del AMBA (zona urbana común que conforman la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios bonaerenses) en comparación a las provincias del interior del país. El eje del conflicto es que las empresas de transporte público del área metropolitana, al recibir mayores subsidios, además de tener el pasajes más baratos, pueden afrontar la inflación y este año llegaron al 100% de actualizaciones de sueldo en los choferes.

En consecuencia, el pasaje en las provincias del interior es más caro y los choferes no tenían los mismos incrementos salariales.

Esta situación llevó a incesantes paros de parte de los gremios de los choferes; el último que amenazaba a extenderse a tres días a fines de octubre pasado pudo pararse a partir de la intervención del ministro de Economía, Sergio Massa. Es que desde su cartera se comprometieron a girar $6.000 millones en noviembre y $ 5.800 millones en diciembre, para que los choferes del interior también llegaran al 100% de actualización salarial y se pueda además afrontar el aguinaldo.

Con este último aumento, el sueldo de un chofer que recién se inicia pasó a 200 mil pesos, mientras que para enero queda una suma no remunerativa de 15 mil pesos.

Sin embargo, esos fondos no llegaron y los empresarios amenazaron que en caso de no regularizarse la situación, se pararía el servicio los días álgidos previos a la Navidad, desde el viernes 23 de diciembre. "Las empresas no podrán afrontar el pago de aguinaldos y peligra el servicio para el fin de semana de Navidad. Solicitamos urgente regularización", alertó la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) mediante un comunicado.

