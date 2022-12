Días sin una gota en San Luis y en el macrocentro de Salta

Vecinos de la zona de San Luis cortaron la ruta 51 ayer a la tarde porque llevan cinco días sin agua y sus reclamos no reciben respuestas. En el macrocentro, en tanto, hay comerciantes que están sufriendo una situación similar y no saben cómo hacer para trabajar.

Los manifestantes de San Luis aseguraron que son más de 180 las familias afectadas de los barrios Villa Esmeralda, Villa Rebeca, El Sol, Violeta y Madreselva.

Según relataron, en la zona son constantes los cortes de agua y los problemas de baja presión desde hace años, pero ahora directamente no sale una gota de las canillas.

Esta semana además dejaron de mandarles los camiones cisterna que habitualmente reparten un poco de agua por las viviendas para salir del paso.

Isabel Andrada, una de las vecinas, describió que en su casa deben comprar tres bidones de 20 litros por semana y que cada uno puede llegar a costar hasta 800 pesos.

"Lamentablemente nos vamos a tener que quedar acá hasta que alguien nos dé una respuesta. Llamamos a Aguas del Norte y lo único que hacen es darnos un número de reclamo", aseguró Isabel ayer, mientras soportaba el calor de la siesta junto a sus vecinos en la ruta.

En la zona nadie puede explicar a qué se debe la mala calidad del servicio. Aseguran que tienen agua de red y que hace un tiempo se inauguró un acueducto que debería haber solucionado el problema, pero cada vez están peor.

Las notas formales a Aguas del Norte, llamados al 0800 de la empresa, pedidos ante distintos funcionarios y las manifestaciones de las que se hicieron eco los medios en los últimos años no sirvieron para que la realidad cambie.

"Estamos pagando el agua. No tenemos problema en que nos pongan los medidores, pero queremos tener el servicio", sostuvo Isabel.

Negocios al límite

Los problemas con el agua se multiplican en toda la ciudad y afectan a comerciantes que no tienen cómo sostener el día a día sin saber cuándo será el próximo corte.

Locales de la calle Leguizamón vienen padeciendo baja presión y suspensión del servicio desde hace tiempo. La situación amenaza el normal funcionamiento de distintos emprendimientos que generan empleo.

En el negocio gastronómico La Cordobesa ayer llevaban cuatro días sin agua y tuvieron que dejar de atender a la gente que acostumbra a sentarse a comer una picada. Por el momento solo están vendiendo en el mostrador a los que van a comprar "para llevar".

"No tenemos cómo lavar la vajilla y no se llenan las mochilas de los baños. Llamamos a Aguas del Norte y nos dieron un número de reclamo pero no se solucionó el problema", contó a El Tribuno Juan José López, dueño del tradicional comercio.

López explicó que hace muchos años que tienen inconvenientes con el agua y que habitualmente se corta de noche, pero que ahora el servicio no se normaliza en todo el día, por lo que los tanques no llegan a abastecerse.

"Si no nos dan agua ni un rato, no podemos trabajar. Acá entran cientos de personas por día y algunas necesitan pasar al baño", lamentó el propietario del negocio, que tiene más de 40 años y es famoso por la calidad de sus fiambres, quesos y vinos.