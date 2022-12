¡ARGENTINA CAMPEÓN!: así se festeja en la Plaza 9 de Julio

Argentina se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022 y los salteños salieron a los diferentes puntos principales a festejar la tercera copa del mundo. Por esto, Nahuel quien se encuentra en la Plaza 9 de Julio nos cuenta como se viven los festejos: "es una verdadera fiesta".

Luego de 36 años de sequía de la mano de Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez, tras vencer a Francia por 4 a 2 en la definición por penales luego de igualar 3 a 3 en un atractivo encuentro en el estadio Lusail Iconic. Messi con un doblete, de penal los 23 minutos del primera etapa y a los 4 del segundo tiempo extra, y Ángel Di María, a los 36, adelantaron al conjunto albiceleste, mientras que Kyliam Mbappé con un triplete, dos de penal, a los 34 de penal y 36 del complemento, y 13 de la segunda etapa del alargue, le dio la igualdad al elenco francés.

El acceso a la Plaza principal es complicado: "está todo cortado. La plaza está saturadísima de gente, no se puede caminar". Y no solamente el ingreso es un problema, la comunicación en general también. No hay señal en los alrededores de "la 9".

Los bares en el epicentro son testigos de la gran fiesta por el triunfo mundialista. Nahuel comenta que la gente se subió a los balcones de las confiterías y hasta en algunos hoteles para celebrar "muchos con lanza-nieves" y "otros con bebidas alcohólicas. Hay de todo".

El Centro de Coordinación Operativa había preparado un dispositivo de seguridad con más de 700 efectivos de diferentes áreas operativas e investigativas, y un intenso control a través del patrullaje virtual con las cámaras de video vigilancia. Según el testimonio de Nahuel "los policías están controlando más que nada las entradas a las galerías, no hay retenes como fue en los festejos de la semifinal" finalizó Nahuel.

Nota escrita por Camila Meayar