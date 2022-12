Con tristeza y sin cruzarse: Shakira y Gerard Piqué firmaron su divorcio y el acuerdo de custodia

Luego de varias reuniones para llegar a un acuerdo, Shakira y Gerard Piqué se presentaron ante el Juzgado de Primera Instancia y de Familia número 18 de la Ciudad Judicial, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, para completar los trámites de su divorcio.

La cita se llevó adelante a las 9:30 de la mañana, en donde la cantante y el exfutbolista puso la firma sobre los papeles que definieron el régimen de alimentos y comunicación de los dos hijos que tienen en común.

El futbolista Gerard Piqué, a su salida del Juzgado de primera instancia y familia número 18 de Barcelona (Foto: EFE/Marta Perez)

El objetivo de la reunión fue rubricar, en compañía de sus abogados y delante del juez, el acuerdo de separación amistosa que realizaron después de varios encuentros que no había llegado a ningún lado.

Según reportó la prensa española, Shakira y Gerard Piqué llegaron por separado y evitaron cruzarse en todo momento. De esta manera, ambos dejaron en claro que no fue fácil poner un punto final a la relación que iniciaron en 2010 durante el Mundial de Sudáfrica.

"Shakira ha entrado junto a su abogada por la puerta trasera, mientras que Piqué lo ha hecho por la puerta delantera. La firma del acuerdo ante el juez apenas se ha demorado y en menos de 20 minutos se ha producido su salida del juzgado. Si bien han entrado por separado, lo cierto es que en el interior tampoco se han cruzado, ya que han firmado por separado el documento con el que finalizan su relación de manera legal", publicaron en The Objective.

Shakira le puso punto final a su relación con Gerard Piqué (Foto: Pau BARRENA / AFP).

Shakira no quiere cerca a Gerard Piqué ni a Clara Chía Marti: la supuesta cláusula que presentó en la Justicia

Según informaron algunos medios españoles la semana pasada, al tratarse de una separación tan mediática, en el Juzgado decidieron tomar una serie de medidas inusuales para evitar cualquier filtración de información. De esta forma, tanto la demanda de separación como el convenio regulador de los menores serán encriptados y solo tendrán acceso al expediente el juez, el letrado de la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.

Pero eso no sería todo. De acuerdo a Informalia, en el convenio existiría una cláusula por la que la colombiana le prohibiría a su ex vivir en Miami. Si bien Piqué podrá ver a sus hijos diez días al mes y en períodos vacacionales, ella no quiere tenerlos cerca ni a él ni a su novia.

Cabe señalar que, después de meses de disputa, finalmente Gerard Piqué autorizó a Shakira a mudarse a Miami con sus dos hijos, Sasha y Milán. Aunque el traslado definitivo estaba previsto para después de Navidad, la artista ya comenzó a preparar su desembarco y busca niñera. (launion.digital)