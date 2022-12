La profesor de la escuela de música, Rita Corces, detalló en "Palabras más, palabras menos" los problemas que enfrenta la Escuela Superior de Música de la Provincia José Lo Giudice, desde la falta de rector hasta la falta de pago de sueldo desde hace 2 años. " Ante la falta de atención por parte del estado, no tenemos, rector, vicerector, coordinadores de área, lo que debilita el funcionamiento de la escuela. No nos pueden dejar sin autoridad, a principio de año se pidió. Tenemos un referente institucional, que es la única cara visible, pero no es el rector. El estado sabe que al no atender estás necesidades hace que la institución se debilite lo que genera un desequilibrio adentro de la escuela".

La docente sostuvo que, "se jubilaron muchos docentes y se quitaron cargas horarias, hay decisiones de no querer generar puestos de trabajo que correspondía, en la cátedra de piano se hace muy visible. Ya cerraron la escuela de música de Cafayate, y tenemos miedo que nos pase lo mismo".

"Si bien nos hablaron de supervisión diciendo que nos quedemos tranquilos, pero igual sentimos la necesidad de buscar ayuda porque no vemos un compromiso. Los nueve profesores de 5 año de profesorado docente estamos sin cobrar hace 2 años".

Resaltó que no esta bien no apoyar la cultura, no apoyar la educación que es tan importante como la salud. "La cultura aporta a la salud espiritual e intelectual ¿Porque debilitarla de esta manera? Es un plan de gobierno que está abandonando la educación".

La profesora subrayó la necesidad de que les paguen las horas trabajadas, "todos necesitamos trabajar, tenemos familias para mantener y tienen la obligación de pagar, no puede ser que tengamos que labrar expedientes para que se active el pago de nuestros honorarios de estos dos años que están pendientes de pago, porque un contador no pone una firma para que se desprenda el dinero".

Mencionó que es imprescindible que el gobierno entienda el proceso y los tiempos de la música, "no vamos al mismo ritmo de gente que estudia otras carreras, vamos a otro tiempo, ese tiempo no es el de ellos y por eso las exigencias son muy fuertes. No podemos sacar todos los años una camada de 25 egresados, eso es descabellado porque el arte lleva otro proceso".

La escuela de música tiene actualmente estudiantes del interior, entre ellos mencionó Metán, Guemes, Rosario de la Frontera, Payogasta, y también de Jujuy, "tenemos que contener a los alumnos, esta escuela tiene muy buena fama, tenemos una estructura formativa y de titulación muy competitiva a nivel laboral entonces ¿Qué le pasa al estado que no está haciendo esta lectura comprensiva de lo que nos pasa?".

Para finalizar solicitó, "le pedimos al estado que entienda la naturaleza de la educación adentro de la escuela, que entienda los tiempo, que nos respete, que pague a los profesores y que nos pongan un rector".