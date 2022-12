Esta tarde asume Ignacio Jarsún en Aguas del Norte

El saliente vicepresidente de la cámara de diputados contó en "Buscando señales" como fue su experiencia en la cámara baja provincial.

"Fue una gran responsabilidad, compromiso y para mi un orgullo estar en estos tres años representar a los diputados como autoridad y acompañar al Tuti Amat, fueron años positivos porque se aprobaron más leyes y más proyectos que en todos los años anteriores" mencionó.

También recordó sus años como intendente en Rosario de Lerma, donde destacó que se realizó compra de vehículos para el municipio y se pudo cumplir con el asfalto postergado por años en esa localidad.

Con la experiencia que tuvo en el ejecutivo provincial rosarino, ya piensa en armar un equipo en la empresa Aguas del Norte para comenzar a trabajar con el apoyo de los ministro y el gobernador, "Se que estoy entrando en el momento más crítico de la empresa, no puedo fallar" sentenció.

Jarsún contó que desde la semana pasada recibió reclamos de vecinos de toda la provincia, "se corrió la noticia de que yo ya estaba a cargo de "Aguas del Norte" pero me sirve recibir esos reclamos para tener prioridades a la hora de empezar a resolver" sostuvo.

Una de las gestiones más importantes fue que aguas del norte no pague impuesto a las ganancias, nos parecía una injusticia que Aguas de Buenos Aires que tiene más recursos no pague y nosotros si.

Es algo a destacar que el año que viene nos vamos a ahorrar 300 millones de pesos.

Respecto a la situación de la empresa Aguas del Norte contó que se junto todo, la sequía y la desinversión por todo eso explotó. También comparó las críticas que recibe por su ingreso a Aguas del Norte con la Scaloneta, "mucha gente no le tenía fe a Scaloni y salimos campeón del mundo, tengo experiencia en lo ejecutivo, son muchos años de función no es que estoy improvisando, podrían poner a un hidrogeólogo que puede tener mucho conocimiento en agua pero no se trata solo de eso, estoy convencido que la empresa va a funcionar mejor por eso acepté el desafio".