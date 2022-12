Cuatro mil personas quieren terminar la secundaria en el sistema virtual en Salta

Por su autismo, Raúl Báez, de 20 años, llegó en 2019 al Sistema Virtual de Formación a Distancia 9002 buscando la oportunidad de poder terminar el secundario en un lugar que no lo saturara tanto. "En una clase normal como la que iba antes, los chicos me molestaban mucho, hacían mucho ruido, había muchas luces y todo eso a mi me saturaba sensorialmente, me estresaba demasiado, soy muy propenso a las migrañas y todas las luces y ruidos me afectan", empezó relatando el joven que sueña algún día ser un buen profesional.

Raúl es uno de los cuatro mil estudiantes que termina la secundaria por internet en Salta, según datos oficiales. Quiere estudiar psicología, idiomas y si se puede neurología. Es fanático de la pintura oriental, de los comic, especialmente de los pokemon. "Me sé más de 500 pokemones aunque en realidad existen 1.008", añadió y volvió al tema: "Desde muy chiquito siempre tuve problemas, antes los maestros pensaban que el síndrome de Asperger, el síndrome de Down, el retraso madurativo, la locura era todo una sola cosa. Los maestros me molestaban, incluso hubo una maestra que me hizo mucho daño, le decía a los demás niños que yo no era normal, que no se juntaran conmigo, tuve un pasado bastante difícil en las escuelas".

Una de las cosas que destacó del sistema virtual fue: "Aquí no tengo que estar socializando todo el tiempo, algo que a mi me cuesta porque no a todas las personas les agrado, la mayoría cree que soy molesto", expresó.

Clara María Gallegos, de 65 años, es otra gran historia. Había dejado sus estudios en el 76 y después de 46 años volvió a agarrar los libros. "Yo ya estoy jubilada, soy abuela, tengo siete nietos, es una etapa que quería cerrar, tenía muchísimo miedo pero los facilitadores (Rebeca y Fernando) me ayudaron bastante, me impulsaron a seguir. Cuando dejé enseñaban binomio en tercero, ahora lo ven en séptimo", contó en la mesa Clara. Asiste desde marzo de 2021 y le falta cursar un módulo (cuatro meses) para recibirse.

Camila Brenda Quiroz, tiene 25 años, y el día de la nota, el viernes pasado, rindió el último proyecto con el cual se recibió. Le contó a El Tribuno que hizo un clic una vez que su hijo mayor (tiene tres nenes) que ahora pasó a sexto grado le dijo: "Por qué me obligas a estudiar a mi si vos no terminaste". El reclamo la impactó tanto, a tal punto que la motivó a retomar. Además es la primera de cuatro hermanos que termina la secundaria.

Este año Bautista Dorigato se propuso retomar sus estudios y está contento porque le está yendo muy bien. Tiene 20 años, había dejado el colegio en 2018, en tercero, y ahora logró cursar el tercer y cuarto módulo, le falta el quinto y sexto para recibirse. "El sistema virtual la verdad me facilitó mucho, a mi me gusta la tecnología así que no tuve problemas y ahora con ganas de terminar porque quiero seguir estudiando", dijo el chico que sueña con estudiar la carrera de programación.

Al igual que Camila, Lucas Abdenur, de 17 años, el más chico del grupo, logró terminar su secundaria el viernes a la edad correspondiente. Lucas es futbolista, hizo hasta cuarto año, cuando le salió la oportunidad de ir a jugar a Lanús y luego a Defensa y Justicia. "A fines de 2021 quedé libre en el club y decidí quedarme en Salta este año, la idea nunca fue no seguir estudiando porque aparte la carrera del futbolista es corta, uno nunca sabe qué le depara el día de mañana y el estudio nunca estuvo en duda", manifestó.

"El sistema virtual no es fácil para el que cree eso"

La educación virtual consiste en una cursada de seis módulos, es decir, es un sistema modular con asignaturas que se encuentran dentro de los campos de contenidos y estos, a su vez, dentro de un módulo. Por año se cursan dos módulos, el que inicia desde cero puede cursar tres años o incluso menos, dado que se puede adelantar módulo. También se reconoce las materias aprobadas en la secundaria común.

El Tribuno pudo conversar con algunos profesores del sistema: Hugo Mercado (Historia), José García (Geografía), Carolina Agüero (Turismo y Geografía), Nadra Bolaños (Ciencias Políticas) y Fátima Vázquez (Derecho). A continuación, apenas una síntesis de una charla más extensa. Los docentes coincidieron en que la "formación se potenció con la pandemia", que es una herramienta diferente, que hay más alumnos en el sistema y que nunca dejaron de trabajar de forma normal durante 2020-2021.

Consultado sobre la flexibilidad en el sistema, García señaló: "El sistema virtual no es fácil para el que cree eso, yo valoro mucho a los estudiantes porque hay que sentarse a descargar las clases, la teoría, resolver los trabajos prácticos y después subirlos por la plataforma". Y aseveró: "De que aprenden, aprenden, los contenidos que brindamos son importantes para ellos, para crecer y para que tengan los conocimientos básicos indispensables que necesitamos como sociedad".