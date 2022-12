Aparecieron los restos del Cuchi y los hijos piden informes

Un hijo del artista aseguró ayer que el féretro no estaba en el cementerio de la Santa Cruz, lo que generó que se especulara con que lo habían sustraído. Hoy desde la administración aclararon que los restos nunca salieron del predio y que se encontraban en un mausoleo cercano. “La municipalidad me dijo que el féretro está pero también dijo que no estaba, por eso necesito un informe por escrito” dijo Luis Leguizamón, uno de los hijos del compositor a Radio Salta.