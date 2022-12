Angela Merkel realizó una dura autocrítica por su relación con Rusia

Angela Merkel, quien ocupó la Cancillería Federal de Alemania por cuatro mandatos consecutivos, 16 años, y que goza todavía de una gran imagen positiva entre sus compatriotas -de hecho el 72% la consideran como una de las jefas de Gobierno más importantes de la historia del país junto con Konrad Adenauer y Willy Brandt-, afirmó sin dudarlo que siempre pensó que Putin "estaba en otro planeta", y que podía esperarse "cualquier cosa de él", pero que aun así reconoció haber carecido de la visión suficiente para plantear un plan alternativo a la altísima dependencia del gas ruso, el 55% de lo que importaba el país durante su mandato.

FOTO: EL PAÍS. MERKEL PUSO EN MARCHA EL POLÉMICO GASODUCTO DE EUROPA DEL NORTE.

También manifestó su arrepentimiento por no haber realizado suficientes discursos para lograr que Alemania hubiese llevado al 2% del PBI el gasto en defensa.

Tampoco se mostró satisfecha del modo en el que lideró la postura occidental ante la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia y el apoyo del Kremlin a las regiones prorrusas, y lamentó que los Acuerdos de Minsk promovidos por ella no hubieran llegado a evitar la guerra actual, Acuerdos que fueron muy cuestionados en su momento como una manera de complacer a Putin, a lo que Merkel respondió afirmando que "no haber tenido éxito no quiere decir que hacer ese intento era algo equivocado", se defendió.

FOTO: DW/AP.

Sin embargo, no hizo ninguna referencia autocrítica a su oposición al ingreso de Ucrania a la OTAN en la cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en 2008 en Bucarest.

Elegida durante 14 años "la mujer más poderosa del mundo" por la revista económica Forbes, Merkel se encuentra escribiendo -y sin ayuda alguna- unas memorias políticas que verán la luz en 2024. (mdzol.com)