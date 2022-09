Pasado el Milagro salteño, se reactivan los shows masivos y de mucho "sabor y picante" en la ciudad. La presencia de la Orquesta Delio Valdez en el microestadio Delmi cautivó a 2100 salteños que se dieron cita para colmarlo y disfrutar, -incluso desde la previa musical- un show sin fisuras; un show parejo de principio a fin.

La banda llegó al norte argentino para presentar su trabajo discográfico editado en 2021, "El tiempo y la serenata" con canciones de autoría de la banda. Un disco que según las críticas es el distinto de la vasta y prolífica carrera de la banda; porque se grabó íntegramente en pandemia y aislamiento, supuso un cambio en el ritmo frenético que estaba ocupando a la banda (que es nada más y nada menos que una cooperativa, con lo que el parate implica para este formato de trabajo), y aborda desde estos puntos la emocionalidad, la nostalgia y la melancolía. "El Tiempo y la Serenata son dos conceptos antagónicos y complementarios, como la quietud y el movimiento. La mayoría de los opuestos se tocan en los extremos y este también es el caso", tipeael portal QEDP NEWS.

En el lugar del espectáculo se puede apreciar la diversidad de público asistente: están los adolescentes, los universitarios, la gente de edad mediana, algunos llegaron con sus familias, sus niños y bebés; están los grupos de amigas y amigos que "se bailan todo" y desean divertirse (¿quién no?); y están… muchos adultos mayores, sí, gente grande súper contentos, alegres, algunos llegaron con accesorios de cotillón... Todos dispuestos a vivir una verdadera fiesta, cosa que logran, insisto, de principio a final.

El show recorre las canciones de "El Tiempo..." y también los clásicos de una manera muy eficiente, con una puesta en escena que protagonizan no menos de 15 personas, y un equipo técnico impecable (hay que lograr hacer sonar bien al micro-Delmi). No hay un solo o una sola cantante, ni un solo protagonista, el espectáculo combina de manera perfecta el brillo de cada uno de sus integrantes, tanto que da la impresión que si faltase uno de ellos no lograrías el mismo efecto. Así, alternan en el canto Pedro Rodríguez, Manuel Cibrián, Black Rodríguez Méndez, y la hermosa Ivonne Guzmán. La banda es un combo macizo de percusión, vientos, bajo, guitarra y teclado que responde en cada momento.

No hubo tiempo para no disfrutar; tanto el público como los integrantes, viven intensamente cada acorde, cada nota, cada golpe de tambores, cada canto, cada baile.

Los salteños aman a LDV fervientemente, se mueve ante cada propuesta, reacciona ante cada arenga. Si eso no es un romance, ¿qué es?

Nota escrita por Arnaldo Lopez