Los Pumas, a la caza de los poderosos Sprinboks

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, irá mañana de local por un triunfo frente a Sudáfrica, actuales campeones del mundo, en el encuentro correspondiente a la quinta y penúltima fecha del torneo Rugby Championship.



El partido se jugará desde las 16.10 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, de Independiente, que reemplazará al José Amalfitani de Vélez Sarsfield, cuyo campo de juego no está en buenas condiciones. El encuentro se transmitirá en vivo por ESPN y Star+ y contará con relato alternativo.



El entrenador australiano de Los Pumas, Michael Cheika, confirmó el equipo titular para enfrentar a Sudáfrica con siete cambios respecto al que perdió categóricamente por la cuarta fecha frente a los poderosos All Blacks por 53-3, encuentro jugado en la ciudad neocelandesa de Hamilton.



El seleccionado de Nueva Zelanda venció el jueves como visitante en Melbourne a su par de Australia por 39 a 37, en el partido adelantado por la quinta fecha del torneo.



Los Pumas llegan por primera vez, desde 2012 en que disputan este torneo, con posibilidades de consagrarse campeón, objetivo que alcanzará si derrota en los dos partidos a los actuales campeones del mundo.



"El Championship está abierto aún en la penúltima fecha y eso es positivo ya que depende de nosotros mantenerlo abierto. Contamos con la posibilidad de hacerlo", dijo en la previa Cheika, en rueda de prensa.



Así, Los Pumas tendrán mañana frente a su público la posibilidad de recuperar su imagen y revalidar su nivel de juego, tras la dura caída ante Nueva Zelanda. Y recuperar su esquema de juego que le alcanzó para lograr dos triunfos históricos, frente a Australia y ante los All Blacks.



El de mañana será el último partido de Los Pumas como local en esta temporada, luego de casi tres años sin jugar en Argentina, ya que el último enfrentamiento fue precisamente frente a Sudáfrica (46-13), el 10 de agosto de 2019 en Salta.



Cheika señaló que "Los Pumas han mejorado mucho en su nivel de juego, vamos por el buen camino y tendremos que recuperar la imagen de los encuentros anteriores".



"No hay que perder de vista que el objetivo principal es llegar de la mejor manera al Mundial 2023. Con la disputa de los próximos partidos alcanzaremos nuestro mejor nivel de juego. Sudáfrica es un rival muy diferente con respecto al juego que imprimen los seleccionados de Australia y Nueva Zelanda y será una dinámica diferente", explicó.



En la formación titular habrá tres modificaciones entre los tres cuartos, ingresará el medio scrum mendocino Gonzalo Bertranou en lugar de Tomás Cubelli; el centro rosarino Jerónimo de la Fuente, recuperado de una lesión, por Matías Moroni; y el wing Lucio Cinti por Santiago Cordero.



Cuatro serán los cambios entre los forwards: estarán desde el comienzo los pilares Nahuel Tetaz Chaparro y Eduardo Bello, en lugar de Joel Sclavi y Thomas Gallo; y en la segunda línea Matías Alemanno ingresará por Guido Petti.



En la tercera línea, Juan Martín González entrará por Santiago Grondona junto a Marcos Kremer y el octavo Pablo Matera.



El banco de suplentes lo integrarán: Agustín Creevy, Thomas Gallo, Joel Sclavi, Guido Petti, Rodrigo Bruni, Tomás Cubelli, Benjamín Urdapilleta, Matías Moroni.



El hooker y excapitán de Los Pumas, Agustín Creevy en caso de ingresar ante los Springboks jugará su 95to. test y se convertirá en el jugador con la camiseta de Los Pumas con más presencias en el historial.



Las posiciones son encabezadas por Nueva Zelanda con 14 puntos, Australia suma 10 y Sudáfrica y Argentina tienen 9.



Tras el encuentro de mañana con Sudáfrica, el seleccionado argentino viajará el domingo a Johannesburgo para cerrar el Rugby Championship, a jugarse una semana más tarde en Durban.



El seleccionado argentino cerrará la temporada internacional en noviembre con una gira por el Reino Unido: el 6 enfrentará a Inglaterra en el estadio Twickenham de Londres; el 12 se medirá con Gales en el Principality Stadium de Cardiff; y el 19 jugará ante Escocia en el Murrayfield de Edimburgo.



El entrenador del seleccionado de Sudáfrica Jacques Nienaber designó los siguientes relevos para mañana: Fourie, Ox Nche, Trevor Nyakane, Louw, Kwagga Smith, de Klerk, Esterhuizen y Frans Steyn.



El medio scrum sudafricano Faf de Klerk, quien estará entre los suplentes, dijo que "Argentina definitivamente se ha vuelto más consistente en su juego, y sus victorias contra Australia y Nueva Zelanda muestran la mejora que han logrado. Somos conscientes que para levantar el título del Rugby Championship debemos ganar los dos partidos frente a Los Pumas con punto bonus".

Las formaciones:



Argentina: Juan Cruz Mallia; Lucio Cinti, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Eduardo Bello, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Michael Cheika



Sudáfrica: Steven Kitshoff, Malcolm Marx y Frans Malherbe; Eben Etzebeth y Lood de Jager; Siya Kolisi (capitán), Franco Mostert y Jasper Wiese; Jaden Hendrikse y Damian Willemnse; Makazole Mapimpi, Damian de Allende, Jesse Kriel y Canan Moodie; Willie le Roux. Entrenador: Jacques Nienaber



Arbitro: James Doleman (Nueva Zelanda)



Asistentes: Damon Murphy (Australia) y Craig Evans (Gales)



Estadio: Independiente (Avellaneda)



Horario: 16.10



TV: ESPN y Star Plus.