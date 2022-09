Central Norte, para seguir de racha juega un partido bravo en Córdoba

Sin duda alguna que la presentación de Central Norte, en su visita a Racing de Córdoba, hoy, desde las 16.30, en el Miguel Sancho, es lo que mayor atención concentra la fecha 30 de la zona Norte del torneo Federal A.

El compromiso que debe cumplir el cuervo frente a los cordobeses aparece como un anticipo de lo que puede llegar a suceder en la serie de los play off, puesto que ambos rivales, cuando quedan en disputa cinco fechas para el final de esta etapa, en la fecha pasada consiguieron la clasificación.

No es que sea un partido decisivo, definitorio o bien que prohibe al perdedor de mantener el protagonismo que ambos rivales consiguieron en lo que va del campeonato, pero si cuenta con ese condimento propio de que la propuesta futbolística pueda marcar o agigantar ilusiones hacia el principal objetivo: el ascenso de categoría.

Central Norte llega a esta confrontación con tres bajas importantes por lesiones. De la base con la que viene trabajando el entrenador Cristian Zurita, esta vez no podrá contar con el defensor Renzo Paparelli y los volantes Juan Capurro (quien estaba para volver) y Hernán Rosales, los tres por diferentes dolencias y quienes se quedaron en Salta para una pronta recuperación.

De todos modos, es otra exigencia para Zurita de recurrir a hombres que se encuentran en la gatera prestos a jugar, el fin es que el equipo no se resienta. Es decir que aquellos que vienen desde el banco de relevos necesitan adquirir suficiencia y confianza, para cuando deban actuar respondan de acuerdo a los requerimientos y más aun si le toca estar en la fase venidera de la competencia.

Racing de Córdoba ostenta la condición de líder indiscutido y esta vez en un partido de tamaña envergadura buscará seguir fortaleciendo la buena producción que le cupo como equipo hasta el momento. Con un grupo de jugadores que interpretan fielmente lo que el entrenador Chiquito Boggio trasmite en cada jornada de trabajo. En esta oportunidad ante un rival que mostró mucho oficio, por todo ello necesita implementar una actuación convincente y que sirva como un autoestima para recorrer el tramo que queda del torneo más reconfortado.

Solo seis puntos separan del equipo cordobés con el cuervo y desde el lado de estos últimos representa otro desafío de aprovechar la ocasión, acortar diferencias por el hecho de que una mejor ubicación, entre los ocho primeros del grupo, le otorgará la posibilidad de resolver la serie de local y con su gente. Desde esa percepción no es una mala idea de que el once azabache salga a proponer juego en campo contrario, para seguir por el camino del triunfo y por todo lo que significaría como fuerza moral.