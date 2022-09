Una serie de robos puso en alerta a los productores de Las Lajitas

Entre los finqueros del departamento Anta hay preocupación. Una serie de robos en la localidad de Las Lajitas días atrás volvió a prender señales de alerta. ¿Es una banda de delincuentes? ¿Personas que actúan solas? ¿Conocían las fincas antes de entrar? Esas son los cuestionamientos que surgieron después.

El productor y presidente de la Sociedad Rural, Carlos Segón, contó a El Tribuno que se produjeron cuatro robos a productores de la localidad ubicada en el departamento de Anta, en tan solo dos días. Las fincas robadas se encuentran sobre la puta provincial 5.

Los finqueros intuyen que los malvivientes podrían integran una banda delictiva con conocimiento sobre el movimiento que tienen los campos. Especulan esto porque las viviendas que robaron no están a la orilla de la ruta, sino que se encuentran "campo adentro" y hay que recorrer hasta tres kilómetros para llegar a esos lugares.

"En los robos se llevaron objetos de la casa y no agroquímicos. Son más bien delincuentes en busca de dinero porque encontramos sillones y muebles rotos. En dos días hubo cuatro asaltos en la ruta 5. Entraron de noche a las casas de las administraciones y violentaron las cerraduras, por suerte no había gente. Los productores ya hicieron las denuncias, pero por ahora no hay ninguna novedad", expresó.

En la localidad de Las Lajitas ya se vivió un escenario similar hace tres años. En esa oportunidad hubo una ola de robos en los que los malvivientes ingresaban a las fincas a sustraer agroquímicos. En esa época había un mercado paralelo ya que su precio era en dólares.

"Ahora es otra modalidad ya que entraron a buscar más que nada objetos de valor. Debe ser gente de la zona porque hay que conocer a las fincas ya que son casas que están ubicadas adentro de los campos, no están sobre las rutas. O sea que hay que tener un conocimiento previo. Por el momento estamos a la espera de si hay alguna novedad", expresó Carlos Segón.

En junio de este año, los productores del Valle de Lerma también fueron víctimas de una ola de robo violentos. Eso llevó a que varios finqueros declaren en los medios que se iban a armar para evitar robos dentro de sus propiedades. En ese momento, los intendentes del interior y los dirigentes políticos tomaron distancia de la postura de los productores y abogaron por otras salidas ante la inseguridad.

"Por suerte ahora no hubo hechos de violencia porque entraron en momentos que no había gente. Pero además, es para pensar que es la misma banda la que hizo los cuatro robos porque fueron en dos días. Nosotros pensamos que conocen el lugar porque son casas que tenés que entrar a tres kilómetros de la ruta y conocer el movimiento que hay", remarcó el titular de la Rural.

Un hecho delictivo

Consultada por El Tribuno, la secretaria de Seguridad de la Provincia, Frida Fonseca, aseguró que hasta el momento hay un solo hecho de robo denunciado en Las Lajitas y aclaró que se están haciendo las investigaciones. Está interviniendo la Delegación Fiscal Penal de Las Lajitas que está a cargo de la doctora María Moyano y la comisaría 51.

"Es el único hecho que tengo como referencia que se ha denunciado en la actualidad. Es un robo, aparentemente han sacado armas y recursos económicos. No hay ningún otro hecho denunciado. En el año es el primer hecho de esta naturaleza, entonces si hubo otros capaz que todavía no se han denunciado", afirmó la funcionaria provincial.

El hecho registrado fue denunciado el 12 de septiembre. Las fuerzas policiales hicieron un relevamiento y entrevistas con las partes damnificadas. Se pidió la declaración de los testigos, se hizo un rastrillaje en las inmediaciones del lugar y se pidió oficios judiciales para la empresa de telefonía. "Se está haciendo un proceso de investigación para ver si se puede detectar quiénes son los responsables", agregó.

La funcionaria provincial comentó que se está trabajando en Las Lajitas en la creación de la nueva regional con cabecera que va a abarcar todas las localidades que están sobre la ruta 5 y se está trabajando en la planificación de la base operativa regional.

"A mi criterio se le debería agregar un equipo de investigaciones. En cada una de las regionales que se van sumando sería bueno incluir la parte operativa y también una base investigativa para que se pueda agilizar la investigación criminal. Es algo sobre lo que yo estoy insistiendo porque me parece importante", finalizó Fonseca.