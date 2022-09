Canelo Álvarez le ganó a Golovkin

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez venció este sábado por decisión unánime al kazako Guennadiy Golovkin y se mantuvo como el rey de la división súper mediana, en una de las peleas más esperadas del año.



Álvarez se impuso por 116-112, 115-113 115-113, ante un rival que comenzó lento y solo mostró su clase en los asaltos finales.



El primer asalto transcurrió con cautela por ambos púgiles; Golovkin usó bien su 'jab', con pasos hacia atrás y escapó de las pocas embestidas del mexicano, que se animó más en el segundo 'round',y a partir de ahí tomó ventaja.



Ante un contrario pasivo, el "Canelo" hizo daño con el swing, su buen 'jab' y combinaciones, siempre atento a defenderse de las ofensivas del kazako, que no llegaron.



Veloz, con fintas y buenos movimientos de cintura en una versión diferente del "Canelo" que perdió en mayo pasado ante el ruso Dmitrii Bivol, el mexicano continuó adelante, confirmando la ventaja en las tarjetas.



En el sexto por fin el europeo colocó una buena derecha, sin embargo el Canelo insistió con su 'jab' y con el swing.



El combate continuó con el mismo guión hasta que en el noveno apareció por fin el fiero Golovkin, que hizo daño con el 1-2, con el 'jab' y buenos ganchos ante un "Canelo" con poca movilidad. En décimo y undécimo fueron parejos, tal vez con ligera ventaja de Golovkin que no le alcanzó para recuperar la diferencia en contra.



Al final los dos peleadores se abrazaron, se hablaron de cerca y quedaron bien, luego de un cruce de ofensas en las últimas semana, parte del ambiente de la pelea.



Saúl llegó a 58 victorias, 39 por nocáut, con dos derrotas y dos empates y conservó los cuatro cinturones de las 168 libras. Golovkin sufrió su segundo revés, los dos contra el mexicano, con 42 triunfos, 37 antes del límite.



"He pasado momentos difíciles, pero había que seguir adelante. las derrotas nos enseñan a ser más humildes", dijo el "Canelo", al referirse a los últimos meses, luego de su revés con Bivol.



Golovkin reconoció que no se podía equivocar ante el mexicano, por eso fue cauteloso y confirmó que no se retirará a pesar de sus 40 años.



Un poco antes el estadounidense Jesse "Bam" Rodríguez derrotó por votación unánime al mexicano Israel González para retener el título de peso súper mosca del Consejo Mundial de Boxeo.



Rodríguez se impuso con tarjetas de 118-109, 117-110 y 114-113, luego de ir de menos a más y confirmarse como la revelación de año en el boxeo mundial. Llegó a 17 victorias, 11 por nocáut, en igual número de presentaciones, en tanto González sufrió su quinto revés, con 28 peleas ganas, 11 por la vía rápida, y un empate.