Romero: “No buscan justicia independiente sino agenda de impunidad”

En las últimas horas surgió la posibilidad de que el oficialismo acepte reducir ese número a 15, a requisitoria de algunos legisladores aliados del oficialismo que no querían votar la propuesta de los 25 integrantes, dijeron voceros parlamentarios.

“El ministro de justicia dijo que los fiscales que acusan a la vicepresidenta deberían estar preocupados, Eso es una amenaza? se preguntó Romero.

Y agregó “estoy muy preocupado porque para los fiscales eso es una presión enorme” dijo y recordó el Caso Nisman.

“Nosotros no daremos quórum” anticipó Romero

“Espero que esto no termine en un caos porque el gobiernos nacional no está haciendo las cosas seriamente” dijo el senador de Salta al referirse a la cuestión económica nacional.