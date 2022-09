Carlitos Balá: “Poder hacer reir fue un don divino”

“Yo comencé a hacer humor desde que tengo pantalones cortos: Era el cómico del barrio, de la barra y subía al colectivo 39 para hacer reír a los pasajeros porque me daba vergüenza a ir a la radio” comentó al ser entrevistado por Leonardo Tejerina, Javier Gonzáles y Sergio Sumbay.

Balá aseguró en aquella charla con esta emisora que jamás tuvo necesidad de decir una mala palabra.

Y recordó una anécdota con un expresidente de la Nación a quien no identificó: “Me llamó muy tarde y me dijo, -”Veníte a la Residencia Presidencial que alguien quiere conocerte”- y yo le dije que no podía porque estaba de pijamas y él me dijo -”Te mando un auto y te venis” a lo que respondí -”Que ese no era el problema porque yo tenía el auto y sabía manejar”.

Finalizó el recuerdo asegurando que finalmente no fue a la convocatoria y que luego “se arrepintió de eso”.

La charla terminó cuando preguntó a sus entrevistadores “¿Que gusto tiene la sal? a lo que todos los presentes en el estudio respondieron al unísono con el niño interior a flor de piel: ¡Salado!

Aquí nuestro recuerdo y homenaje: