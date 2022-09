Apareció la dueña de la bici robada a una peregrina

Finalmente apareció en Cafayate la dueña de la biclicleta que le fue sustraída en El Carril a una peregrina del Milagro, cuando los feligreses descansaban antes de seguir su camino hacia la catedral de Salta capital. La dueña del rodado, María Rosas, expresó que le prestó la bicicleta de mountain bike a Miriam Mamaní, quien trabaja en su casa.

La denuncia la asentó en estos días luego de la repercusión mediática que tuvo este caso, debido a que nunca en El Carril le habían robado una bicicleta a un peregrino, lo que aún causa indignación en la población. Sobre el caso nada se sabe a pesar de haber transcurrido varios días desde el martes 12 de septiembre fecha del inesperado robo.

"Se hizo la denuncia en Cafayate finalmente, y la pasaron a El Carril donde ocurrió el hecho. La actuación labrada ya fue remitida a la fiscalía penal delegación El Carril respetando los términos legales. Por otro lado continúa con la investigación el Grupo de Investigadores Sector 83 (GIS.83)", explicó el comisario Rodrigo Aranda.

Entre tanto los vecinos siguen posteando en las redes por la búsqueda de la bicicleta robada a una peregrina que vino de lejos junto a otros feligreses en camino hacia la ciudad de Salta. De un lote de aproximadamente 30 biciperegrinos, fue a Miriam Mamaní la que le sustrajeron la bicicleta prestada para la ocasión. Incluso quien los recibió en El Carril sigue implorando por la aparición del rodado. "Seamos solidarios, han pasado varios días y no tenemos noticias de la bici robada a un peregrino de Cafayate", dice Julia en su posteo.

Otro vecino agrega "son las fiestas patronales de El Carril, tengamos empatía y ayudemos a encontrarla, o quién se la robo que la devuelva a su dueña". El rodado es una venzo rodado 26' valuada en 70 mil pesos. Es del tipo todo terreno. Desapareció cuando la peregrina descansaba en un domicilio entre la calle Luis D´ Andrea y San Martín. A pocas cuadras del centro de El Carril.

María Rosas la dueña de la bicicleta se acercó a la comisaría de Cafayate a realizar la denuncia luego de enterarse por los medios. Nunca se imaginó por las repercusiones del hecho que a pesar de haber transcurrido dos semanas la gente en El Carril sigue buscando la bicicleta para su devolución.

Los vecinos carrileños no quieren quedar mal con este triste episodio del robo a un peregrino "no somos un pueblo con este tipo de gente que se queda con lo que le pertenece a un peregrino", dice otro posteo. Los comentarios en las redes son innumerables y no falta quién dice que con la ayuda de todos se dará con el paradero de la bicicleta peregrina, y restituirla a su dueña original.

Esa noche antes del 15, a la joven que le prestaron el rodado, luego del robo, siguió la marcha peregrina prometiendo volver a radicar la denuncia. Miriam Mamaní se comunicó con la dueña en Cafayate, lamentó lo sucedido, pero insistió con que la peregrina siguiera su marcha hacia la Catedral de Salta porque ya faltaba poco, después de varios días de andar por la ruta 68 desde los valles calchaquíes hasta El Carril.

"Fue por eso que la joven no radicó la denuncia inmediatamente. Con la repercusión que tuvo el robo, la verdadera dueña decidió en estos días acercarse a la comisaría de Cafayate a poner la denuncia" .