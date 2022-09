En el Senado nacional se están analizando, aun en comisión, tres proyectos de ley sobre cierre de minas. El abogado Gonzalo Castañeda Nordmann, quien es titular del Instituto de Derecho Minero del Colegio de Abogados de Salta, brindó algunos detalles a El Tribuno sobre los alcances de una normativa tan relevante para el desarrollo de la minería.

¿Por qué una ley de cierre de minas?

Hay que saber de antemano que toda actividad, sea industrial, agropecuaria e incluso minera puede llegar a su final. En el caso minero, una mina puede alcanzar su última etapa por agotarse el mineral, por no ser económicamente rentable extraerlo por haber caído su precio a nivel internacional, por situaciones macroeconómicas, en fin, existen muchas razones por las cuales el minero pueda dar por concluida sus labores luego de décadas de trabajo. Y esta etapa de conclusión, temporal o definitiva, de la extracción del mineral en la mina debe tener una regulación que garantice la estabilidad físico-química del sitio como parte del cuidado ambiental del cierre y poscierre, el financiamiento, y considerar los aspectos sociales sin duda. Estamos viendo el crecimiento minero en Salta, y estamos viendo que nos está yendo bien. Debemos aprovechar de seguir haciendo las cosas bien. Salta, que incluso está muy lejos de tener proyectos mineros que estén por concluir, ya tiene normas que atienden las cuestiones relacionadas al final del proyecto minero, pero a nivel país estamos notando que se está profundizando de a poco un gran interés en la temática del cierre de minas. Si me preguntan si es necesario una ley de cierre de minas, diría que sí…, pero... Para avanzar con proyectos de leyes nacionales de este tipo, primero que nada, se debe escuchar a las provincias, dueñas de los recursos. La posición de las provincias debe ser determinante y todo requiere consenso para que funcione. Y cuando hablo de que se debe escuchar a las provincias me refiero a sus diputados y senadores nacionales, a sus gobernantes, a sus autoridades mineras y al sector. Pero tampoco es cuestión de arrastrar proyectos de leyes por años y años, eso también genera inseguridad jurídica. Quienes ejercen el oficio de ilustres sofistas de escritorios desde la capital del país muchas veces ignoran la realidad y la necesidad profunda que subyace en los pueblos cordilleranos, a cuatro mil metros de altura, que requieren desarrollarse de la mano de la actividad y con reglas claras. Por eso la posición provincial es cardinal. De todos modos, una ley de cierre no debería asustar a los inversores, sino todo lo contrario, sería una respuesta concreta a un reiterado reclamo de reglas claras para la etapa final de la actividad minera que incluye esencialmente la remediación ambiental y el cierre definitivo de las minas. El minero, la autoridad minera y la comunidad, precisan conocer de antemano las exigencias a las que los operadores se encuentran obligados y evitar sorpresas sometidas a criterios políticos, porque para estas cosas necesitamos criterios científicos y técnicos razonables.

¿Conoce alguna otra actividad donde se exijan medidas de cierre y poscierre?

Estamos viendo que la actividad minera procura ser muy responsable y cuidar el ambiente en todas sus etapas. Y ello debe ser además de un mandato legal, un compromiso ético de toda actividad con la sociedad y el medio ambiente.

¿Corre riesgo la soberanía de las provincias en cuanto a sus recursos naturales con esta iniciativa legislativa?

Luego de la presentación del proyecto de ley de cierre de minas en el Senado esta semana se retomó el debate y en ese ámbito se planteó la intención de elaborar un dictamen unificado con los tres proyectos presentados. Se están escuchando a distintos sectores, lo cual es buena señal. No quiero hablar de ningún proyecto en particular, porque no sabemos qué cambios puedan surgir en estos días, pero sí hay que recordar que las provincias son preexistentes a la Nación y conservan todo el poder que no le hayan delegado al Estado nacional. Además, las provincias son dueñas de los recursos naturales en general y mineros en particular. Es por ello que las iniciativas nacionales solo deben fijar presupuestos mínimos de protección y no afectar las competencias y la jurisdicción de las provincias. Es innato a las provincias la facultad de regular legalmente sobre sus recursos y Nación podrá dictar solamente presupuestos mínimos y generales que concedan una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional. Existe también el Cofemin, como entidad que nuclea a todas las autoridades en materia minera del país, y está bueno que ahí las provincias pongan puño, tinta y letra a los proyectos que incumben a la minería.

¿Cómo están trabajando las provincias que ya tienen alguna regulación de cierres de minas?

Desde la Secretaría de Minería de la Nación hace poco se dictó la resolución 161 que aprueba los lineamientos generales para el cierre de minas con garantías financieras en la Argentina. Dichos lineamientos son una suerte de guía de buenas prácticas, a través de las cuales se invita a las provincias a adherir a dichas pautas. Ahora bien, Santa Cruz o Catamarca por ejemplo tienen normativa de Cierre de Minas. Salta por su parte tiene la resolución 19/19 que tiene muchos aspectos relacionados al cierre, y es un gran avance.

¿Cómo debería trabajar Salta sobre el cierre de minas?

Salta debe tomar ventaja en los proyectos normativos, sumar ideas, plantar posiciones, sentar criterios e impulsar los que crea necesario; alzar la voz y ser escuchada en todo el país. Tenemos históricamente esa noble virtud de empujar las cosas con ímpetu y mucha humildad y somos reconocidos y queridos por eso. En el tratamiento de leyes que puedan afectar nuestros recursos con más razón deberemos estar en cada ámbito de discusión y debate protegiendo lo que es nuestro. Y la mejor forma será liderando las redacciones de documentos técnicos o proyectos de leyes. Además, deberemos pensar que las leyes que se dicten nos sirvan para promover la minería de manera sustentable, pensando que a futuro se puedan cumplir, y sobre todo tener la visión de que una mina cerrada puede tener a su vez un potencial económico y turístico. En muchos lugares del mundo que cuentan con minería desde antaño, se cerraron minas, convirtiéndose los sitios en paraísos turísticos para visitar y generar otras actividades económicas.

Desde el Instituto de Derecho Minero del NOA están preparando un dictamen sobre el tema. ¿Qué aspectos son prioritarios para esa institución en lo que es el final de las minas?

Estamos siguiendo de cerca los proyectos y las noticias, pero estamos esperando que surja un proyecto unificado, casi definitivo, para poder opinar desde los aspectos legales. Si sabemos que existe una línea muy fina en este tipo de leyes donde se pueden afectar las jurisdicciones provinciales, y en eso hay que poner una lupa.Sí creo, en lo personal, que estos proyectos deben tener ciertos principios rectores, tales como: protección, responsabilidad ambiental y social, preservación y recuperación del medio ambiente, de manera ordenada, participativa, eficiente y progresiva. Ahora sí también se verán seguramente temas como la autoridad de aplicación, cierres parciales o definitivos, contenidos de los planes de cierre, atender situaciones especiales como pequeños productores o minería artesanal, aspectos sociales y financieros, entre otros. Vimos también que el Instituto Argentino de Derecho para la Minería (Iadem) expuso y cuestionó varios puntos de los proyectos, y quizás uno de los puntos más delicados sea también analizar y determinar el patrimonio asegurador que sirva para financiar las inversiones que deberían hacerse para el cierre de minas. Tarde o temprano tendremos una norma nacional sobre cierre de minas, estamos caminando hacia una ley, confiando y esperando sumar para que salga lo mejor posible.