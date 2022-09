Francisco: “El pan no siempre se comparte en la mesa del mundo; no siempre emana la fragancia de la comunión; no siempre se parte en justicia”

La Eucaristía nos recuerda la primacía de Dios y nos llama al amor a nuestros hermanos: lo recordó hoy el Papa Francisco durante la misa de clausura del XXVII Congreso Eucarístico Nacional en el Estadio Municipal XXI Septiembre de Matera. Desde la “ciudad del pan”, el Pontífice reflexionó sobre el texto del Evangelio de la liturgia de hoy, la parábola que presenta por un lado al rico que hace alarde de opulencia y festeja profusamente, y por otro lado al pobre, Lázaro, que cubierto de llagas yace a la puerta esperando que caigan algunas migajas de esa mesa para alimentarse.

“El pan no siempre se comparte en la mesa del mundo; no siempre emana la fragancia de la comunión; no siempre se parte en justicia”, recuerda el Papa y, ante la dramática escena descrita por Jesús en esta parábola, insta a preguntarse: “¿a qué nos invita el sacramento de la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida del cristiano?”

La primacía es de Dios

“La Eucaristía nos recuerda la primacía de Dios” afirma el Obispo de Roma. El hombre rico, de hecho, no está abierto a una relación con Dios: no hay lugar en su vida para Dios porque sólo se adora a sí mismo, sólo piensa en su propio bienestar, en satisfacer sus necesidades, en disfrutar de la vida. Se le llama “rico", porque ha perdido su nombre, su identidad en el texto viene dada sólo por los bienes que posee, explica el Papa y añade:

Qué triste es esta realidad aún hoy, cuando confundimos lo que somos con lo que tenemos, cuando juzgamos a las personas por la riqueza que tienen, los títulos que ostentan, los papeles que desempeñan o la marca de ropa que llevan. Es la religión del tener y del parecer, que a menudo domina la escena de este mundo, pero que al final nos deja con las manos vacías.

Poner a Jesús en el centro

Por el contrario, el pobre tiene un nombre, Lázaro, que significa "Dios ayuda". “A pesar de su condición de pobreza y marginación, - observa Francisco - puede mantener su dignidad intacta porque vive en relación con Dios”. “Dios es la esperanza inquebrantable de su vida”.

He aquí, pues, el desafío permanente que la Eucaristía ofrece a nuestra vida: adorar a Dios y no al yo. Ponerlo a Él en el centro y no a la vanidad del yo. Para recordar que sólo el Señor es Dios y que todo lo demás es un regalo de su amor. Porque si nos adoramos a nosotros mismos, morimos en la asfixia de nuestro pequeño yo; si adoramos las riquezas de este mundo, se apoderan de nosotros y nos hacen esclavos; si adoramos al dios de la apariencia y nos embriagamos en el despilfarro, tarde o temprano la vida misma nos pedirá la cuenta.

El Papa Francisco preside en Matera la misa conclusiva del XXVII Congreso Eucarístico Nacional

Redescubrir la oración de adoración

En cambio, cuando adoramos al Señor Jesús presente en la Eucaristía, recibimos también una nueva mirada sobre nuestra vida:

Yo no soy las cosas que poseo y los éxitos que consigo alcanzar; el valor de mi vida no depende de lo mucho que pueda presumir, ni disminuye cuando fracasé y fallé. Soy un hijo amado; estoy bendecido por Dios; Él ha querido revestirme de belleza y me quiere libre de toda esclavitud. Recordemos esto: el que adora a Dios no se convierte en esclavo de nadie. Redescubramos la oración de adoración: nos libera y nos devuelve nuestra dignidad de hijos.

Jesús nos pide una conversión efectiva

La Eucaristía – recuerda el Santo Padre – nos llama además al amor de nuestros hermanos. Una tarea en la que el hombre rico del Evangelio fracasa. Sólo al final de su vida, cuando el Señor invierte su suerte, se fija por fin en Lázaro, pero Abraham le dice: "Entre nosotros y tú se ha abierto un gran abismo" (Lc 16,26). “Fue el hombre rico – precisa el Papa – quien cavó un abismo entre él y Lázaro durante su vida terrenal y ahora, en la vida eterna, ese abismo permanece”. De hecho, nuestro futuro eterno depende de esta vida presente: “si cavamos un abismo con nuestros hermanos ahora, ‘cavamos nuestra propia tumba’ para después; si levantamos muros contra nuestros hermanos ahora, quedamos presos en la soledad y la muerte incluso después”. "Esta parábola sigue siendo también la historia de nuestro tiempo", recuerda Francisco:

Las injusticias, las desigualdades, los recursos de la tierra injustamente repartidos, los abusos de los poderosos contra los débiles, la indiferencia ante el grito de los pobres, el abismo que cavamos cada día generando marginación, no pueden dejarnos indiferentes. Por eso, hoy, juntos, reconozcamos que la Eucaristía es una profecía de un mundo nuevo, es la presencia de Jesús que nos pide que nos comprometamos para que se produzca una conversión efectiva: de la indiferencia a la compasión, del derroche al reparto, del egoísmo al amor, del individualismo a la fraternidad.

Soñar una Iglesia eucarística

El Pontífice invita a soñar una “Iglesia eucarística”, “una Iglesia que se arrodilla ante la Eucaristía y adora con admiración al Señor presente en el pan; pero que también sabe inclinarse con compasión ante las heridas de los que sufren, levantando a los pobres, enjugando las lágrimas de los que padecen, haciéndose pan de esperanza y alegría para todos”. Y desde Matera, "ciudad del pan", exhorta:

Volvamos al sabor del pan, porque mientras tenemos hambre de amor y de esperanza, o estamos rotos por las fatigas y los sufrimientos de la vida, Jesús se convierte en alimento que nos alimenta y nos sana. Volvamos al gusto por el pan, porque mientras la injusticia y la discriminación de los pobres siguen produciéndose en el mundo, Jesús nos da el Pan de Compartir y nos envía cada día como apóstoles de la fraternidad, la justicia y la paz.

Volver a Jesús

El Papa invita a volver a Jesús, adorarlo y acogerlo “cuando la esperanza se apaga y sentimos la soledad del corazón, el cansancio interior, el tormento del pecado, el miedo a no triunfar”. Volver “al sabor del pan”. “Porque Él vence a la muerte y renueva siempre nuestra vida”.

El Papa Francisco saluda a una familia durante la misa conclusiva del XXVII Congreso Eucarístico Nacional en Matera

El Congreso Eucarístico en Matera

El Papa Francisco fue recibido en la “ciudad del pan”, a distancia de 31 años de la visita de San Juan Pablo II, por el presidente de la CEI, el cardenal Matteo Zuppi, por el arzobispo de Matera-Irsina, monseñor Antonio Giuseppe Caiazzo y por las autoridades locales.

El Congreso Eucarístico, desarrollado del 22 a 24 de septiembre, tuvo como tema “Volver al gusto del pan. Por una Iglesia eucarística y sinodal”. Unos 800 delegados, llegados de 166 diócesis italianas compartieron con 80 obispos cuatro días de oración, reflexión sobre la centralidad de la Eucaristía.

Fuente: vaticannews.va y youtube.com