Desde el martes, se podrá pagar con criptomonedas vía código QR

El sistema de pagos con códigos QR interoperables de la Argentina sumará, a partir del próximo 27 de septiembre, la posibilidad de abonar con criptomonedas en cualquier comercio físico o virtual que acepte QR como medio de pago.



Se trata de la primera experiencia de este tipo en América Latina y permitirá hacer pagos no sólo con pesos argentinos, sino también con los llamados "dólares digitales" o stableblecoins -USDC, USDP, BUSD y DAI- y con la dos principales criptos del mercado: Bitcoin y Ether.



El desarrollo está a cargo de la plataforma Bitso, cuya aplicación para celulares tiene más de 1 millón de usuarios en el país, y será interoperable, por lo que el cliente podrá abonar con su saldo en la app escaneando el QR de cualquier billetera virtual o banco que esté habilitado por el Banco Central.



"Estamos acostumbrados a pensar en cripto como una opción de ahorro a medio o largo plazo. Pero ahora, al sumar una solución de pago QR a nuestra plataforma, estamos permitiendo a los argentinos protegerse de la inflación y de la devaluación, y gastar en cripto en su día a día, con el mejor tipo de cambio disponible en el país. De esta manera, extendemos los beneficios de las cripto al dinero de bolsillo de todos los días", destacó Julián Colombo, Head of Public Policy de Bitso.



En ese sentido, si bien ya hay empresas que ofrecen tarjetas físicas para pagar con criptomonedas, la propuesta de Bitso -aseguraron desde la empresa en una presentación a la prensa- busca que el cliente "pueda salir a la calle sólo con su celular y no tenga que llevar su billetera".



A la hora de efectuar el pago, la aplicación da al usuario la posibilidad de elegir con qué criptomoneda hacer el pago o si prefiere hacerlo con los pesos que tiene de saldo en su cuenta.



En el caso de elegir una criptomoneda, la aplicación informará cuál será el monto a pagar de acuerdo al tipo de cambio del momento y hará una conversión automática a pesos argentinos, para luego hacer la conciliación del pago al comerciante en pesos.



Los pagos que se hagan con criptomonedas tendrán un recargo del 0,6% de la operación, mientras que si se elige abonar directamente con pesos, no aplicará ningún cargo.



La empresa pretende que la nueva función se habilite de forma progresiva a los usuarios a partir del 27 de septiembre de 2022 y que "en las próximas dos o tres semanas" ya esté disponible para cualquier que se descargue la aplicación.

Argentina, líder regional en uso de QR

La decisión de ofrecer pagos con códigos QR responde a que Argentina es el país de la región donde el uso de esta forma de pago es más extendida.



De hecho, el 59% de los argentinos utilizaron pagos QR en el último año, frente al 34% de media en la región, y el 83% prevé pagar con QR en el próximo año, muy por encima del 63% de América Latina, según un informe de New Payments Index de Mastercard.



En mayo de 2022, la compañía habilitó la función Bitso+, una herramienta de inversión que permite obtener hasta un 8% de rendimiento anual sobre el saldo en criptomonedas elegibles, cuyos intereses deposita a sus usuarios todos los lunes.



"Combinando ambos servicios, todos los usuarios argentinos de Bitso podrán preservar el valor de su dinero y vivir en cripto, ratificando nuestro compromiso de hacer las cripto útiles para la vida de las personas", concluyó Colombo.



Según los últimos datos disponibles, los pagos con transferencia iniciados a través de códigos QR interoperables alcanzaron los 2,9 millones de operaciones en julio en el país, el registro más alto desde su lanzamiento a fines de noviembre del año pasado.



La adopción de este medio de pago muestra una tendencia al alza sostenida, luego de haber registrado 1,5 millones de operaciones en febrero; 1,7 millones en marzo; 1,9 millones en abril; 2,0 millones en mayo; 2,3 millones en junio; y 2,9 millones en julio. (eldiarionuevodia.com.ar)