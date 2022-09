El debut de Argentina en el PreClásico Mundial se acerca y este lunes Los Gauchos disputaron un amistoso ante Brasil que finalizó con victoria del combinado nacional por 3 a 1. El salteño Lucas Ramón fue el pitcher abridor del juego y volvió a subirse al montículo tras su paso por Falcons de Alemania. El jugador de Popeye BC se refirió al partido y a sus sensaciones tras los lanzamientos que tuvo en dos entradas: "Estoy conforme con el trabajo del equipo", dijo.

"Me parece que Brasil no esperaba que juguemos así, ganamos y pese a que es un partido amistoso y lo sabemos, una victoria no deja de ser eso y ahora van a estar más nerviosos. Estoy conforme con el equipo".

Y si bien controló la ofensiva de Brasil, que tiene varios jugadores con trayectoria internacional en las mejores ligas del mundo, el pitcher salteño considera que debe ajustar detales. "En cuanto a mí picheo no me sentí cómodo porque hace un mes no juego".

"Estoy conforme con la defensa y el bateo. Ellos tienen pitchers que tiran a más de 90 millas y les bateamos", agregó.

Eric Ma y Andrés Kim fueron los nuevos seleccionados y Ramón habló sobre como los notó en el campo de juego: "Se adaptaron bien tanto al grupo como al juego, Eric estaba un poco nervioso y ansioso por jugar según me contó, pero lo hizo bastante bien".

El partido

Las carreras de la Selección fueron anotadas por Sebastián García, Exequiel Talevi y Agustín Tissera, mientras que por el lado de Brasil descontó Lucas Rojo tras un home run por el sector del jardín izquierdo.

Rolando Arnedo y el staff técnico aprovecharon para probar a sus jugadores, especialmente a los pitchers. El abridor fue Lucas Ramón y luego fue reemplazado por el experimentado Guido Monis; el refuerzo Eric Ma; Carlos Giménez y Diego Echeverría.

Brasil también utilizó a diferentes lanzadores y a jugadores experimentados con una larga trayectoria como Orlando y Rojo.

Este martes los seleccionados volverán a medirse en el estadio Cantera y luego partirán hacia la ciudad de Panamá a la espera de sus debuts en el PreClásico Mundial en el estadio Rod Carew.

Los cruces en el PreClásico Mundial

Brasil jugará el viernes 30 contra Nueva Zelanda y en caso de ganar se verá las caras con Nicaragua. Argentina, en tanto, tendrá su juego inicial con Pakistán y si es que lo vence va a tener que enfrentar a Panamá. De estas seis selecciones solo dos clasificarán al Clásico 2023.

Fuente: Julio Nakhle para El Tribuno Salta