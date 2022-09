Diarrea: Tres virus afectan a los niños en este brote de gastroenteritis

Desde Epidemiología de la Provincia confirmaron que a los virus de infección gastrointestinal como el rotavirus y el adenovirus, que son lo que siempre circulan, se sumó un tercero: el norovirus, que hasta ahora no contaba con registros públicos. Esto complica más el escenario y la llegada de niños con diarrea a las guardias de los hospitales.

Desde el Programa de Control de Infecciones, dependiente de la Dirección de Epidemiología, confirmaron que a partir del aumento de casos de diarrea, que es mayor al de otros años durante esta misma época, se decidió enviar muestras al Instituto Malbrán, en Buenos Aires. En Salta sí se analiza el rotavirus y el adenovirus, pero no el norovirus.

"Se envió un muestreo de pacientes para poder certificar la circulación y lo que nos dijeron es que sí circula rotavirus, y se aumentó la de adenovirus y norovirus, por lo que en este momento estarían dando tres diferentes virus vinculados a la diarrea", explicó la médica Paula Herrera, responsable del programa de Control de Infecciones.

El infectólogo y pediatra Antonio Salgado explicó que no se suelen hacer este tipo de muestreo "porque el norovirus es extremadamente difícil de aislar. La individualización del norovirus se hace por microscopía electrónica buscando las partículas virales en materia fecal. De hecho, solo se hace con fines epidemiológicos, y el único que puede hacerlo en el país es el Malbrán".

En cuanto a cuál de los tres virus tendría mayor incidencia, Herrera aclaró que esto no se puede establecer, ya que lo que se hizo fue enviar un muestreo aleatorio que tenía como único fin confirmar la circulación de dicho virus. "Lo que puedo decir es que en el Materno Infantil, el 48% de quienes asisten por cuadros de diarrea o vómitos se trata de rotavirus", destacó.

Salgado aseguró que la mitad de los pacientes que atiende en su asistido consultorio son por síntomas gastrointestinales. Si bien aclaró que no todos son norovirus, "porque también circula rotavirus", destacó que "por sus características clínicas, en su mayoría se trata de norovirus". El infectólogo había anticipado hace unos días sobre su circulación.

Herrera, por su lado, aseguró que no se puede hablar de un brote de norovirus, pero sí de un brote de gastroenteritis.

El norovirus

El estudioso infectólogo explicó que, a diferencia de la salmonella que encuentra su caldo de cultivo en las altas temperaturas, una de las características más particulares del norovirus es el de ser resistente a climas extremos, como soportar temperaturas bajo cero y hasta de 60°.

Salgado también destacó que por más que en el país poco se lo registre, el virus lleva medio siglo, desde 1968, cuando fue descripto, y su incidencia es tan común que en Estados Unidos es la causa de más de 70 mil hospitalizaciones anuales y "el 60% de los casos responden epidemiológicamente al norovirus". En el país la situación es diferente, el último brote que se conoció públicamente fue en el 2019 en Bariloche, y desde que el infectólogo referente recuerde, en Salta no se registró un brote, al menos durante los últimos años.

Algunos pueden no presentar síntomas, en cambio, los que si demuestran alguna sintomatología, en más del 50% de los casos tienen vómitos, diarreas, dolor muscular y fiebre. "Habitualmente no duran más de 60 horas, si persisten por más tiempo se debe consultar ante la posibilidad de que se trate de salmonella", advirtió el médico que recomendó no medicar al enfermo e hidratarlo con sales o con agua. "Ahora al saber que hay circulación de norovirus cualquier diarrea de estas características puede ser norovirus", destacó.

El contagio se da por la transmisión de la materia fecal a la vía oral, una de las causas más comunes de transmisión es mediante alimentos o agua contaminada. También se contagia de persona a persona, tocando superficie contaminada con materia fecal de algún portador. En este sentido, Hererra aseveró que el rota, el adeno y el norovirus se dan más en niños por la falta de higiene en manos, por lo que se pidió prevenir con su lavado y no reemplazarlo por alcohol en gel. También pidió que quienes presenten síntomas eviten asistir a lugares concurridos.

"Lo más probable es que se haya iniciado contagiando una persona a otra", aseveró Salgado, quien también destacó lo "extremadamente contagioso" que es el norovirus en el "que el único reservorio es el ser humano" y necesita "una dosis mínima infecciosa de 18 partículas virales por cada gramo de materia fecal, mientras que el enfermo elimina 5 mil millones de dosis infecciosas por gramo de materia fecal". Además, destacó, el período de excreción viral máximo ocurre entre los dos y cinco días posteriores al síntoma y persiste hasta dos semanas después de haberlos superado.

Discrepancias sobre el brote

Salgado se diferenció de la versión oficial respecto que no se puede hablar de un brote de norovirus: "A pesar de que son cinco muestras positivas de 13 en total, es súper representativo como indicador epidemiológico, teniendo en cuenta el comportamiento particular que evidencia". El médico recordó que desde el 2015 es obligatoria la vacuna del rotavirus "es una vacuna rica y la tasa vacunal es arriba del 93%, es impensado no suponer que la prevalencia de gastroenteritis infecciosa era por norovirus".

Fuente diario El Tribuno