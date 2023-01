Violencia Obstétrica en Salta: “Recibió un trato deshumanizado atroz”

El Observatorio de Violencia Obstétrica de Salta emitió un comunicado debido al caso de la mujer que tuvo que parir en la puerta del hospital Papa Francisco en la noche del 20 de enero pasado. El hospital se había negado a atenderla dado que no contaban con ginecólogos obstetras, por lo que, le dijeron, debía dirigirse al hospital Materno Infantil. La mujer que se encontraba ya en trabajo de parto, acabó teniendo a su beba en la vereda del hospital, con la asistencia de algunos enfermeros y médicos. La nena sufrió traumatismo de cráneo y fractura de clavícula como consecuencia del golpe.

Frente a este hecho traumático, ocurrido en Salta, el Observatorio sacó hoy una declaración en la que habla de la extrema desatención y vulneración, y el trato deshumanizado y atroz hacia esa mujer a punto de parir. Y dice de forma contundente de que se trata de un hecho claro de violencia obstétrica.

El comunicado dice:

Como es de público conocimiento, el jueves 20 de enero sucedió un caso evidente de violencia obstétrica en las puertas del Hospital Papa Francisco de la Ciudad de Salta.

El caso, viralizado a través de las redes sociales, tomó repercusión por la extrema desatención y vulneración, mientras una mujer (cuya identidad reservamos) se acercó al mencionado Hospital en pleno trabajo de parto para pedir atención médica, atención que le fue negada en un trato deshumanizado atroz, al punto de terminar pariendo sin asistencia, en la vereda, con su bebé cayendo al suelo. Sabemos que hoy su bebé tiene traumatismos asociados al golpe que sufrió al nacer.

Frente a este caso, queremos subrayar los hechos que constituyen violencia obstétrica indiscutible:

1. Desatención por falta de recursos e infraestructura. Los problemas estructurales y presupuestarios afectaron a ese hospital, cerrando cerrado el servicio de maternidad hace pocas semanas.

2. Desinterés y deslegitimación de la palabra de la mujer. No importó lo que decía ni lo que manifestaba, tampoco importó su pedido de ayuda, su manifestación de dolor ni desesperación. Su palabra simplemente no valió nada.

3. lnvisibilización. Esa mujer no existió para el sistema. La respuesta fue la desatención y el abandono. Ni siquiera se gestionó un traslado (independientemente de la obligatoriedad de la atención). Su angustia, dolor y necesidades también fueron invisibles para el personal de salud.

4. Falta de preparación del personal de salud: La responsabilidad nunca es individual. La violencia obstétrica no es el maltrato de una persona aislada. No es un error. No es una "confusión". Es una violencia sistemática y generalizada replicada por el personal que funciona como engranaje de una maquinaria que vulnera derechos cotidianamente y anula a la mujer o persona gestante como sujeto de derechos.

No caigamos en la trampa de que nos hagan creer en un error individual, negando el carácter sistémico de la violencia obstétrica.

Queremos destacar las palabras del Ministro de Salud de la provincia de Salta, quien en una nota en medios hoy por la mañana manifestó: "no se puede tratar a la gente como perros, se necesita empatía, hace tiempo que vengo luchando con esto".

Y le decimos al Señor Ministro que desde la Campaña Nacional contra la Violencia Obstétrica nos gustaría sumarnos en esa lucha. Por eso, impulsamos un proyecto de ley nacional de Capacitación Obligatoria al Personal de Salud en Violencia Obstétrica, que ya tiene estado parlamentario. Y que esperamos sea sancionado para llegar a todos los rincones del país y decir juntos BASTA DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA.

El Observatorio de Violencia Obstétrica de Salta trabaja incansablemente en erradicar y visibilizar esta forma de violencia en la provincia de Salta desde el 2018. Hoy es parte de la Campaña Nacional contra la Violencia Obstétrica, una red federal desde donde impulsamos el Proyecto de Ley mencionado y también acompañamos a mujeres y personas gestantes con información, recursos y orientación.

Para contactamos: @miparto.midecision / miparto.midecisionarg@gmail.com @Ovosa lta