Por la gran demanda, Saeta pondrá coches cada 15 minutos

Ante la masiva llegada de visitantes a Campo Quijano este fin de semana la Municipalidad de Campo de Campo logró gestionar ante Saeta el aumento de frecuencias de colectivos este domingo particularmente.

De esta manera habrá reducción en el tiempo de frecuencia entre las unidades desde la tarde con el objeto de poder agilizar el transporte entre Quijano, Salta Capital y otras localidades del Valle de Lerma.

El domingo pasado surgieron una serie de reclamos ante la falta de colectivos en un horario pico para el regreso de los visitantes a esta localidad a sus hogares. Largas y tediosas filas debieron aguantar ciento de personas porque los Saeta eran pocos para tanta cantidad de gente que desbordada en las diferentes paradas de colectivos en Campo Quijano.

Los domingos se están convirtiendo en un paseo elegido por los salteños de esta parte de la provincia en llegar a disfrutar de las bondades naturales de esta comunidad ubicada en el ingreso de la Quebrada del Toro y rodeada de cerros verdes de las yungas salteñas.

Se calcula entre 5 y 10 mil visitantes que frecuentan entre sábado y domingo Campo Quijano. El pasado domingo hubo gente esperando hasta en el Tren Urbano que paradójicamente no funcionó los fines de semana por disposición de Trenes Argentinos, coordinadores del sistema ferroviario. La gente, a pesar de la información sabida del no funcionamiento del tren, se apostaron en la estación de trenes quizás con la esperanza de que las máquinas salieran por única vez. Cosa que no ocurrió.

"Está asegurada la implementación de más unidades con frecuencias cortas durante la tarde. Es decir que cada 15 minutos saldrán las unidades de Saeta. Nos desbordó este fin de semana la cantidad de gente que llegó por Campo Quijano" acotaron desde la Municipalidad. Con respecto al tren urbano, todavía no hay respuestas para su funcionamiento los fines de semana de verano.

El complejo, lleno

El complejo municipal supera los domingos las 2 mil personas en sus instalaciones. Para algunos es una de las mejores temporadas de verano donde la cantidad de visitantes es de todos los días y en particular los fines de semana. El camping municipal "Juanillo López" se encuentra habilitado para recibir a los turistas Para los que tienen pensado en quedarte varios días se habilitó un sistema de reservas al teléfono 4-90 4258 (con depósito previo) de lunes a viernes de 7.30 a 19s. Las reservas de las cabañas están completas hasta marzo. Los bungalow se pueden reservar desde el 15 de enero.