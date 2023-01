Por las nubes: preparar cuatro materias cuesta casi 50 mil pesos

Para muchos chicos las vacaciones de verano ya se terminaron porque deben prepararse para rendir en febrero. Las propuestas de clases particulares abundan en las redes sociales, El Tribuno hizo un sondeo y los precios están por las nubes. Hoy, preparar cuatro materias puede costar hasta 50 mil pesos. Las cuentas son onerosas, si tenemos en cuenta que un salario mínimo está en 65.427 pesos.

Por ejemplo, Carina consiguió una profesora para su hija que se está haciendo preparar en matemáticas, física y química porque este año ingresa a la facultad de Veterinaria. Por el programa completo, la profesora cobra 12 mil pesos por materia, pero ella paga 10 mil porque le hizo un descuento, 30 mil en total. La chica va a clases todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 13. Dice que comenzó con la preparación en noviembre pasado y que la docente, que es ingeniera civil, va a acompañar a la joven hasta el examen, lo que es una gran cosa. Incluso ni bien la facultad le entregue a su hija la cartilla para el ingreso universitario la hará trabajar con esos contenidos.

Carina había averiguado antes en un centro de estudios sobre calle Sarmiento y le ofrecían cobrarle también 10 mil pesos, pero con la gran diferencia de que el valor era "mensual" e incluía clases tres veces por semana, por lo que inevitablemente iba a terminar pagando más. La profesora con la que se quedó le permitió pagar un 50% al comienzo y el otro 50% lo pagará en febrero al final de la preparación.

En un centro de enseñanza particular ubicado sobre calle Güemes, casi Zuviría, están a full desde el 9 de enero y esta semana ya tienen confirmados nuevos ingresos y el movimiento va a aumentar por la "temporada alta". Sebastián Carrizo contó que tienen 10 profesores y 30 alumnos trabajando en hora pico. Precisó que un "programa" cuesta 7.800 pesos, se trata de un plan básico de 12 clases, tres veces durante cuatro semanas (de una hora), sí empezaron la semana pasada. "Pero muchos chicos empiezan la próxima semana, entonces, en dos o tres semanas hay que darle todas las clases juntas", observó.

Otro dato que proporcionó es que uno o dos de cada 10 chicos se lleva una materia, el resto tiene cinco o seis para preparar. En esos casos se ofrecen otras promociones. Por ejemplo, indicó, un plan de 40 clases para cuatro materias tiene un costo de 23.200 pesos, aunque de necesitar sumar clases deben abonar la diferencia, lo que es muy probable. "Nosotros ofrecemos por hora, no por programa porque no sabemos cuántas clases le puede llevar a un chico aprender un programa, además no es lo mismo Geografía que Física; ofrecemos un plan básico y si necesiten más clases pagan la diferencia. La hora cuesta 800 pesos", detalló.

El joven indicó que las materias en las que más buscan apoyo escolar son: matemáticas, física y química. Le siguen lengua y las otras áreas, y por último, los idiomas: inglés, francés, griego, latín, italiano. En cuanto a los niveles que más acuden confirmó que es el secundario (95%), luego superior universitario (4%) y muy pocos primarios (1%).

¿Cómo afecta la situación económica al servicio de enseñanza que ustedes brindan? A la consulta de este medio Carrizo comentó: "Se nota en los padres que usan mucho la tarjeta de crédito para poder pagar. Nosotros le ofrecemos algunas promociones, pero todos saben que los precios han subido". De hecho, agregó, que en diciembre el centro de estudios tenía unos costos planteados y ahora en enero todo se les triplicó. Por ejemplo, "la boleta de luz, los costos de fibras se fueron por las nubes. Cuando gastábamos 5 mil en insumos, este mes gastamos 25 mil, por eso estamos pensando hasta en incrementar los precios", dijo.

Héctor Burgos es profesor de inglés y prepara alumnos desde hace 10 años en inmediaciones de villa Palacios. Consultado por los precios y modalidades de trabajo señaló: "Yo cobro por hora, no por programa, no me conviene porque un programa se puede dar en 10 clases con ciertos alumnos, pero con otros necesito tomarme 15 ó 20 clases". La hora él la está cobrando mil pesos, y por lo general, sus alumnos hacen dos horas por clase tres o más veces por semana.

Sobre el tema del precio, Héctor, que se maneja en el mundo de los profesores particulares, señaló que van de 800 a 1.200 la hora, aclaró que se tiene en cuenta el nivel educativo, y más allá de eso, que hay colegas que tienen en cuenta la situación económica del estudiante. El año pasado le tocó dar clases a chicos de escasos recursos, de zonas desfavorables, en esos casos aplicó un descuento del 20 por ciento. El joven recibe tarjetas por mercado pago, pero la mayoría elige pagar en efectivo y por clase, según contó. En comparación con otros años dijo que "hay menos gente (que demanda el servicio), muchos preguntan, pero cuando uno les dice el precio, te dicen que les parece mucho".