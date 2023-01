Avanzan para que el hospital Papa Francisco vuelva a ser polivalente

A partir del caso de violencia obstétrica que quedó plasmado en un crudo video, el Ministerio de Salud tomará medidas con el hospital Papa Francisco. Según informaron, el plan para el nosocomio de la zona sudeste es que vuelva a tener la función de origen: polivalente.

El nosocomio fue inaugurado en octubre del 2013 en la zona sudeste, como una propuesta de descentralización sanitaria para una de las zonas que más creció en los últimos años y de las más humildes de la ciudad. Sin embargo, las quejas sobre su funcionamiento desde entonces fueron constantes y este último caso se proyecta como el detonante para un cambio que se reclamaba hace tiempo.

"Desde el 3 de febrero habrán novedades", destacó a El Tribuno el ministro de Salud, Federico Mangione. Si bien advirtió que "no es justificativo para que haya pasado lo que pasó", recordó que desde hace 2 años el hospital se redujo a atender pacientes COVID. "Hay que reconocer que fue desarmado, tenía maternidad y neo", repasó.

El exgerente del hospital Materno Infantil indicó que tiene un plan de salud que planea ejecutar, el cual implica que el hospital recupere los recursos humanos que tuvo. En este sentido, Mangione indicó que se aspira a que los contratos del personal sanitario sean divididos por áreas y no por hospitales. "Entonces si sobra personal en el San Bernardo, pero falta en el Papa, se los puede trasladar", explicó.

La mujer que dio a luz en la vereda del hospital Papa Francisco relató que la recepcionista del nosocomio se negó a la atención porque -le dijo- "ahí solo atendían COVID y no había ginecólogo ni obstetra". Según confirmó Mangione, la mujer parió de parada, luego de insistir porque "no daba más", pero no fue escuchada y una vecina, testigo de la situación, se ofreció a llevarla al Materno Infantil. "Cuando estaba camino al auto tuvo la criatura, de pie, porque no tenía ni posición, la tuvo caminando y la criatura cayó al piso", detalló el médico sobre los hechos que calificó como una falta total de empatía y que aún "trata de entender".

En cuanto a la fractura de clavícula de la bebé, Mangione aseguró que puede deberse a la caída al piso, aunque indicó que muchas veces eso también "suele pasar al atravesar el canal de parto", por lo que se investigará el origen de la fractura. Sobre los golpes en la cabeza, el ministro indicó que era lo que "más le preocupaba", por lo que personalmente se ocupó del caso: "Se descartó cualquier lesión, se realizaron tomografías y radiografías", señaló. Además, se indicó que la bebé ya toma leche por succión.

En cuanto a las responsabilidades, se conoció un video en el que el padre de la bebé le pide su nombre a la recepcionista, C.Z., por haberle negado atención a su esposa. El ministro aseveró que el principal foco está puesto en la mujer a la que ya se le iniciaron sumarios. Muchos advierten que se cortará el hilo por lo más fino, algo que descartó Mangione y aseveró que se seguirá investigando "para arriba", ya que hay que "ver si estaba en condiciones de ser recepcionista o si no tuvo problemas en otros lados".

Desde el ministerio se emitió además un memorándum en el que se recordó que ante riesgos de vida se deben dar curso a las atenciones más allá de las especialidades de los hospitales. "Por ley también deben cumplirlo los privados", advirtió.