Docente con arresto domiciliario hizo una fiesta en la casa

Un hombre de unos 50 años, profesión docente, está imputado por el delito de abuso sexual contra ocho menores, niñas que fueron sus alumnas en la escuela primaria. Se trata de Hernán Herberto Avilez, quien actualmente goza de arresto domiciliario, sin que nadie sepa por qué le otorgaron dicho beneficio, y lejos de preocuparse de la aberrante acusación que pesa en su contra decidió hacer una fiesta el fin de semana (ver video en la web de El Tribuno).

El sábado por la noche el imputado organizó una fiesta en una casa de Joaquín V. González donde se encuentra detenido, la reunión fue advertida por personas, quienes grabaron no solo el momento de la festividad, sino también cuando llegó la Policía para terminar con la reunión y poner en alerta al imputado.

El docente, quien dictó clases en escuelas primarias de J. V. González, pero también en Santiago del Estero, fue denunciado formalmente por ocho mujeres en octubre de 2021, quienes al momento de sufrir el grave delito que se investiga eran menores de edad -entre 10 y 12 años-. Según algunas de las valientes que se animaron a contar lo que padecieron, habría más víctimas del docente, sin embargo, por el momento no se animan a denunciar.

Una de las damnificadas vivía en Santiago del Estero y fue alumna de Avilez, tras diez años de haber sufrido ultrajes en reiteradas oportunidades en manos del imputado, se trasladó a la localidad salteña de Joaquín V. González donde se cruzó con el docente.

"Cuando lo vi no lo podía creer, inmediatamente recordé todo lo que me había hecho, era un niña de tan solo 12 años, recién me estaba desarrollando y él se aprovechó de mi inocencia, me arrancó de la peor manera. Daba clases en una escuela que en ese entonces era la 715, en el departamento de Cobos, en un lugar llamado San Antonio en Santiago del Estero", recordó la mujer.

"Era un hombre mayor, nos manipulaba y nos tenía amenazadas de que si decíamos algo nos iba a ir peor, nos decía que nuestros padres no nos iban a creer", sostuvo la denunciante, a quien le dijeron en Salta que como el hecho ocurrió en Santiago, la Justicia salteña no podía hacer nada; sin embargo, la mujer remitirá los cargos a la Justicia santiagueña donde, según asegura, hay más víctimas del docente salteño.

"A otra de las compañeras, que tendría mi misma edad o un año más, también le hacía lo mismo que a mí", contó la denunciante, quien afirmó haber observado los abusos que el docente cometía en el interior del aula donde daba clases. "Quisiera que esa mujer se anime a hablar, así como yo me animé diez años después porque ese monstruo tiene que pagar por el daño que hizo".

La etapa de la causa se encuentra en la Investigación Penal Preparatoria (IPP), se trata de una instancia del proceso penal donde se busca establecer la existencia de delitos y el o los autores de los mismos.