Qué es la Kings League: el innovador torneo de fútbol 7 creado por Gerard Piqué e Ibai Llanos

Ya es una realidad que Gerard Piqué es uno de los principales referentes a la hora de atrapar al público con formatos innovadores en el deporte, exprimiendo las redes sociales. El futbolista español se juntó una vez más con Ibai Llanos para crear un nuevo evento relacionado al deporte rey a través de su productora Kosmos, la Kings League. Aunque a primera vista parece ser otro torneo más del montón, el pilar fundamental a la hora de su fundación es revolucionar a la audiencia con reglas que mantengan cautivo al espectador durante la transmisión.

¿QUÉ ES LA KINGS LEAGUE?

Es una competición de fútbol 7 creada por Gerard Piqué que está compuesta por 12 equipos liderados por famosos creadores de contenido y ex jugadores de futbol que cuenta con unas normas alternativas a las del fútbol clásico.

¿QUÉ EQUIPOS LA COMPONEN?

Un total de 12 equipos conforman el certamen con referentes del stream o ex jugadores como presidentes que se encargaron de decidir nombre, equipación y organizar el draft para la construcción del plantel: Ibai Llanos (Porcinos FC), Iker Casillas (1K), Sergio Agüero (Kunisports), TheGrefg (Saiyans FC), Gerard Romero (Jijantes FC), Perxitaa (Los Troncos FC), Juan Guarnizo (Aniquiladores), Samy Rivera (Pio FC), Spursito (Rayo de Barcelona), Adri Contreras (El Barrio), XBuyer (xBuyer Team) y DjMaRiio (Ultimate Móstoles).

¿CUÁNDO SE JUEGAN LOS PARTIDOS?

El evento arrancó el pasado 1 de enero y las once jornadas se distribuyen en once domingos en las que se disputarán seis partidos por día con un posterior playoff para determinar al campeón. El primer partido empieza a las 16 (horario europeo) y el último a las 21.

¿CUÁNTO DURAN LOS PARTIDOS?

Cada encuentro tiene una duración de 40 minutos, que se divide en dos partes de 20 minutos. El tiempo del partido no se detiene en ningún momento durante el juego. Y hay un descanso entre las dos partes que dura tres minutos.

¿QUÉ FORMATO TIENE LA COMPETICIÓN?

La liga tiene dos partes: la fase regular y el 'playoff'.

- La fase regular: los equipos se enfrentan entre sí durante 11 jornadas. Solo hay victoria o derrota. En caso de igualdad se definirá al ganador en una serie de penales australianos, como en un momento se implementó en la MLS, que consta de una carrera desde mitad de cancha y definición mano a mano con el arquero. Los ocho equipos mejor clasificados al final de la fase regular disputarán el 'playoff'.

- El 'playoff': Lo juegan los ocho equipos mejor clasificados en la fase regular. Hay cuartos de final, semifinales y final.

¿DÓNDE SE PUEDE VER?

La Kings League se puede ver en directo todos los domingos de forma gratuita en el canal de Twitch oficial de la liga. También se puede seguir en vivo por los canales de Twitch, YouTube y TikTok de los presidentes de la liga.

¿CUÁLES SON LAS REGLAS?

Algunas de las reglas con las que se imparte justicia en la liga tuvieron una votación abierta en Twitter para que el público decidiera qué prefería en el producto. Es lo más novedoso de la liga. Son nueve en total:

1- EMPATES

El partido nunca podrá acabar en empate, así que en ese caso el resultado final se decide con una tanda de penaltis. Pero no como los habituales del fútbol, si no que el jugador irá corriendo desde el medio campo hasta el área y se enfrentará mano a mano con el portero para poder anotar. Es decir, nada de balón parado.

2- FUERA DE JUEGO

El fuera de juego, igual que ocurre en otras ligas de fútbol 7, se sancionará. Eso sí, se sancionará a partir de una línea horizontal situada en la frontal del área.

3- SAQUES DE BANDA

Todos los saques de banda se realizarán con la mano.

4- SUSTITUCIONES

Los cambios durante los partidos son ilimitados. Cada equipo puede hacer todas las sustituciones que quiera y no se detiene el tiempo para realizarlas.

5- TARJETAS ROJAS Y AMARILLAS

Ser amonestado durante el partido tendrá consecuencias para los equipos. Si un jugador ve una tarjeta amarilla será excluido dos minutos del partido. Si la tarjeta es roja, el jugador no volverá a jugar el encuentro y hasta que no pasen cinco minutos no podrá entrar un sustituto al campo.

6- SAQUE INICIAL

El inicio de encuentro no es como el clásico de un partido de fútbol. En la Kings League han copiado el que se utiliza en waterpolo. Los jugadores comienzan a correr cuando comienza el partido desde su portería hasta el centro del campo para disputar el balón.

7- SAQUES DE CORNER

Los lanzamientos desde la esquina se realizarán con el pie.

8- DORSALES

Los números de los jugadores van del 0 al 99.

9- ARMAS SECRETAS

Es sin duda la regla que más está dando que hablar y que puede cambiar el partido de una forma radical. Antes de comenzar el encuentro cada equipo deberá escoger una carta, elegida al azar, que le otorga una ventaja una sola vez por partido.

¿QUÉ SON LAS ARMAS SECRETAS?

Hay cinco armas secretas en total. Esta carta la elige antes del partido cada equipo, de forma aleatoria, y solo puede usarse una vez durante el tiempo reglamentario. Cada equipo tendrá un pulsador para activar la carta cuando quiera, eso sí, hasta que no se detenga el juego no se podrá usar.

1- PENAL A FAVOR: Una vez activada, el equipo lanzará un penalti.

2- EXCLUSIÓN DE UN RIVAL DURANTE 5 MINUTOS

3- GOL DOBLE DURANTE 2 MINUTOS: Durante ese tiempo los goles del equipo que active la carta valen el doble. Por ejemplo, si marcas dos goles, te sumará cuatro.

4- ROBO DE CARTA: Con este arma secreta le podrás quitar la carta al otro equipo. Eso sí, esta carta solo se podrá utilizar si el equipo rival la activa y no la ha llegado a utilizar.

5- COMODÍN: Si tienes esta carta puedes utilizarla para activar cualquiera de las otras armas secretas mencionadas anteriormente.

EQUIPOS Y JUGADORES

Cada equipo debe contar con un mínimo de ocho jugadores (incluyendo la plantilla habitual y los 'Wild Card'). La plantilla habitual consiste en jugadores elegidos en un 'draft' que se realizará antes de que empiece la competición. Cada plantilla debe contar como mínimo con seis jugadores de la plantilla habitual.

Los 'Wild Card' son jugadores de libre elección que puede elegir cada equipo. Pueden ser futbolistas profesionales, famosos o la persona que quiera cada presidente. Solo puede haber dos en cada equipo. Además uno de los jugadores debe ser permanente durante toda la temporada. El otro 'Wild Card' o jugador número 12 puede cambiar en cada jornada. Eso sí, el equipo debe comunicarlo a la organización el jueves anterior al inicio de la jornada.

Sergio Agüero llevó a Javier Saviola para el encuentro del reciente domingo o TheGrefg convenció a Joan Capdevilla, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 e ídolo del Deportivo La Coruña, para que defendiera los colores de Saiyans FC.

¿DÓNDE SE JUEGAN LOS PARTIDOS?

Los partidos se disputan en Barcelona (España). El estadio ha sido bautizado como 'Cupra Arena' y se encuentra en la zona deportiva del puerto de Barcelona.

