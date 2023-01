Kike Teruel deja Los Nocheros

Kike Teruel confirmó que se va de LOS NOCHEROS, el grupo salteño ícono del folclore nacional que este año cumple 37 años en los escenarios. "Estoy yéndome en uno de los mejores momentos de mi vida y del grupo. Es eso: yo me voy porque estoy bien. Es raro escucharlo así. La gente que nos conoce sabe que estamos bien, esta energía, esta buena onda no se inventa, no se puede falsear. Y en esto les agradezco", le dijo a sus seguidores de Instagram, en una transmisión en vivo ayer por la tarde, tirando por tierra los rumores de diferencias en el grupo.

Según explicó Cesar Adolfo Teruel, la decisión la tomó hace tiempo y se la comunicó a sus compañeros hace tres meses. También señaló que cumplirá con todos los compromisos asumidos hasta abril y descartó iniciar ahora una carrera solista. "No me voy para hacer una carrera paralela, no sé qué voy a hacer, pero estoy sin ideas para el grupo", admitió Teruel y amplió: "Es como jugar en un equipo y no dar pases y yo siempre fui de tomar el toro por las astas". Luego añadió: "Creo que mi misión de cantar ya está".

El cantante dijo que tomó la decisión para "estar mejor" de lo que hoy está, "no porque esté mal con el grupo, sino porque quiero sacarme el chip nochero y ponerme otro", comentó.

Por algunos medios nacionales circuló días atrás que la despedida del folclorista será el 31 de marzo en el Movistar Arena, a lo que Teruel aclaró que le "encantaría", pero que eso todavía tiene que consensuarse con los chicos, que aún se está viendo.

Consultado por los usuarios de la red social sobre si tiene intenciones de ser solista, Teruel descartó la posibilidad y repitió que se retira del canto profesional. "Mi voz y mi corazón cantor quedan con Los Nocheros". "No me voy a dedicar a cantar, yo conozco bien mis limitaciones vocales. Mi voz estuvo hecha para Los Nocheros, tenemos una característica particular de canto", expresó en otro momento.

Insistió: "Me voy en un momento lindo personal mío, mi cabeza va a estar abierta porque creo son misiones que uno va cumpliendo en la vida. Mi carrera como cantor se termina con Los Nocheros, capaz canto una canción por acá cuando me pidan", pero no más que eso aclaró, dejando la puerta abierta a nuevas oportunidades que pudieran surgir, por ejemplo alguna propuesta en la televisión, ejemplificó, dado que el mundo artístico es amplio.

El salteño aseguró que no sabe quién lo reemplazará, imagina que sí, alguien, pero eso es una decisión que la tomarán sus compañeros y en la que él ya no va a intervenir, dijo, resaltando el "respeto" que siempre existió entre ellos. Casi al final de la transmisión, Teruel manifestó: "Yo cumplí mi sueño, mi sueño era llegar adonde llegamos con Los Nocheros y está recontra cumplido hace muchos años". Agradeció a sus seguidores el cariño y acompañamiento en cada etapa de su carrera.

Kike es uno de los fundadores de Los Nocheros (junto con Mario Teruel, Pala Aguilera y Rubén Ehizaguirre), allá por 1986, cuando decidió regresar de Tucumán donde estudiaba ingeniería. Alternaba su pasión por la música con su trabajo administrativo en La Veloz del Norte. Por aquel entonces el conjunto salteño integraba la embajada artística de la mencionada empresa, que lideraba Marcos Levín.

Los Teruel se criaron en el barrio Postal, hicieron la primaria en la escuela Sarmiento y la secundaria en el Colegio Salesiano. Aún con pantalones cortos ya empezaron a "jugar" con los acordes musicales: Mario con la guitarra y Kike con el charango. Los Nocheros se consagraron definitivamente en 1994 en el Festival de Cosquín (ya estaba en el grupo Jorge Rojas, quien reemplazó al Pala Aguilera).

Vía: El Tribuno