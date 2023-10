Alerta en Cafayate: incendios forestales y un fuerte viento azotan la localidad

La localidad de Cafayate y San Carlos viven momentos críticos por estas horas. Mientras los bomberos voluntarios controlan las llamas de dos viviendas en el pueblo, se generaron dos incendios forestales.

Uno de los focos se desarrolla en las cercanías de la finca La Estancia y otro en los pastizales que rodean la planta de paneles eléctricos, en la zona conocida como La Alameda.

Alejandro Tula, periodista de Canal 3 de Cafayate y director de FM La Voz, le detalló a El Tribuno, que los bomberos voluntarios se encuentran trabajando en el control y vigilancia de dos incendios que se presentaron en el pueblo. Uno se registró en una carpintería mientras que el segundo fue en una vivienda de uno de los barrios que rodean la ciudad.

Incendios forestales

Si bien desde Bomberos Voluntarios de Cafayate, desde hace algunos años se tomó la decisión de no actuar sobre los incendios forestales, siempre y cuando no pongan en peligro personas, viviendas y sectores productivos, los fuertes vientos y el desarrollo que están teniendo los incendios cercanos a La Estancia y La Alameda, llevó a los efectivos a designar parte de su equipo para la custodia de los vehículos que transitan las rutas, que transitan esta zona, que por estos momentos arde en llamas.

Con respecto a la medida que tomaron los bomberos, de no ingresar a los incendios forestales, Tula destacó que la falta de recursos obligó esta decisión. “Los bomberos no cuentan con los trajes y botas especiales que le permitan ingresar a estos focos, sin poner en riesgo su vida. Incluso en este momento, están pidiendo la donación de botellas de agua para consumo, porque no cuentan con elementos indispensables”, expresó el periodista.

Todos aquellos que quieran colaborar con la donación de agua para los bomberos pueden acercarse hasta la esquina de Sarmiento y Córdoba, donde se encuentra la sede de los voluntarios.

Desde Bomberos Voluntarios de Cafayate confirmaron que el foco que se ubica a la altura de la planta solar, se expande en sentido sureste, atravesando los médanos, hasta el río Lorohuasi.



“Se recomienda a las personas extremar las precauciones por el viento zonda, de no hacer fuego en sus hogares y los que transitan por Ruta Nacional 68 hacerlo con moderación ya que por la gran cantidad de humo, la visibilidad es reducida”, agregaron.

Además los dos focos de incendio en domicilios particulares, uno en calle Chacabuco entre Calchaquí y Nuestra Señora del Rosario; también en Güemes Norte entre Rivadavia y Alvarado, ya fueron controlados gracias a la colaboración de los vecinos y los Bomberos Voluntarios.