Pedro Sánchez, Lula Da Silva y José Mujica apoyaron a Massa a cinco días del balotaje

La espera de que el miércoles comience a tratarse su investidura para ver si renueva su mandato como presidente, el español Pedro Sánchez le envío este martes un video al candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, para darle su apoyo de cara al balotaje del próximo domingo contra el libertario Javier Milei. En igual sentido hizo declaraciones el expresidente de Uruguay, José Mujica, en tanto que los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador; y de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, lanzaron duras críticas contra el economista de La Libertad Avanza (LLA).

Nueva etapa Argentina

Sánchez dijo que el titular del Palacio de Hacienda local representa “tolerancia y diálogo” de cara a esta nueva etapa en la Argentina. Incluso, lo trató de “querido Sergio”. Según informa La Nación ambos dirigentes tienen diálogo habitual y se conocen de los encuentros internacionales en los que participaron. Asimismo los dos comparten la sintonía ideológica derivada de sus partidos: el PSOE y Unión por la Patria.

En el campamento oficialista recibieron con buenos ojos este espaldarazo, ya que remarcaron que España es el segundo mayor inversor extranjero de la economía argentina. Además, destacaron el potencial intercambio energético que podría darse entre ambas naciones.

“El próximo día 19 de noviembre se celebrarán unos comicios decisivos en Argentina. Los votantes no solo van a elegir a un nuevo presidente, sino que van a decidir algo mucho más importante, que es el futuro que quieren para su país. Los dos candidatos en liza ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí. Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia; y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas”, marcó el presidente español cuya investidura comenzará a tratarse mañana y terminará de votarse el jueves. Su triunfo está asegurado gracias al pacto con los independentistas catalanes, a cambio de una ley de amnistía que levantó detractores en el Partido Popular (PP) y sus aliados.

Asimismo, en el video que giró a la Argentina, Sánchez aseguró que en “un contexto global complejo e incierto como el actual” es necesario “adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente”, sobre todo a la “más humilde”, y continuar con los avances sociales.

“Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo para construir eso, una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás”, sostuvo el presidente español, que arengó al candidato oficialista: “Por eso, querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre. Suerte y a ganar”.

Mujica: "Voto a Massa con las dos manos"

Mujica manifestó: “Si yo fuera argentino -que me siento más que hermano en mi fuero íntimo-, ante el dilema que tiene el pueblo argentino, y no porque Massa sea mi amigo, sino que ante la opción que existe, lo votaría, porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional. Me parece que tiene conciencia de que la Argentina no necesita cataclismo, sino vertebrar unidad nacional, porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergida”.

Tras ello concluyó: “Por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos, porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión y no de desprecio y de aplastamiento”.

López Obrador: "Milei es un facho ultraconservador"

En tanto, López Obrador cuestionó en un discurso: “¿No ven ahora cómo Fox y Calderón con Vargas Llosa y otros expresidentes de derecha apoyan a Milei de Argentina? Facho. Está hasta en contra del Papa. Llama al Papa comunista, porque el Papa está a favor de la Justicia”.

Luego agregó: “Con todo respeto a Perón, a Borges; a ese gran futbolista, Maradona, que para mí es mejor; a Messi, fenómeno... Bueno, ningún argentino como Francisco. Y este facho, ultraconservador se le lanza”.

Finalmente, Lula dijo hoy que la Argentina necesita un mandatario “al que le guste la democracia, el Mercosur y América del Sur, y que respete las instituciones”, en un implícito mensaje de apoyo a Massa. Además, les pidió a los argentinos votar el domingo pensando que brasileños y argentinos son “más fuertes estando juntos y débiles separados”, en un mensaje de unidad entre las dos naciones.

Política exterior



El equipo de campaña que trabaja con el ministro-candidato en su área de Relaciones Exteriores está guiado por el embajador argentino en Suiza, Gustavo Martínez Pandiani, y tiene como eje -en caso de que Massa consiga ser ungido en las urnas el domingo- aplicar “pragmatismo” y “relaciones con todos los países”.

“La prioridad será obtener divisas a través de tres herramientas reales y no ‘dolarización sin dólares’: primero más exportaciones con valor agregado; segundo más inversiones productivas que modernicen el aparato productivo y, después, más turismo receptivo”, explicaron fuentes de ese equipo, en un dardo a la idea libertaria de dolarizar la economía, una idea que Milei mantiene firme.

Fuente: La Nación