Dos estrenos renuevan la cartelera en las salas de cine de Salta

Los Juegos del Hambre: La balada de los Pájaros Cantores y Serpientes

Precuela de Los Juegos del Hambre. Esta nueva entrega tiene a Coriolanus Snow como protagonista, pero a los 18 años de edad. El joven Coriolanus es atractivo y encantador y aunque la familia Snow pasa tiempos difíciles, ve la oportunidad de un cambio en su fortuna cuando es elegido como mentor de los 10° Juegos del Hambre. Su euforia se desvanece cuando es asignado como mentor de una niña del empobrecido Distrito 12.

DIRECCIÓN: Francis Lawrence.

ACTORES: Rachel Zegler, Viola Davis, Tom Blyth.

ACTORES SECUNDARIOS: Peter Dinklage, Hunter Schafer.

GENERO: Drama , Aventuras , Acción .

ORIGEN: Estados Unidos.

DURACION: 157 Minutos

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años con reservas

El demonio entre nosotros

Una joven vuelve a su casa familiar con la desesperación de descubrir al autor del asesinato de su hermana Evie 20 años antes. Tras una serie de aterradores encuentros con el fantasma de Evie a las 21:09, Margot sabe que debe luchar para conocer la verdad de una vez por todas.

DIRECCIÓN: Lawrence Fowler.

GENERO: Terror .

ORIGEN: Reino Unido.

DURACION: 103 Minutos

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años